'un desteklediği "Teknolojiyle Güçlü KOBİ Projesi"nin ikinci etkinliği Ankara'da gerçekleştirildi

Vodafone Business ve Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından hayata geçirilen Teknolojiyle Güçlü KOBİ Projesi'nin ikinci etkinliği Ankara'da düzenlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED) ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe başta KOBİ'ler olmak üzere iş dünyası, sivil toplum örgütleri ile kamu kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Açılışın ardından İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, konuk konuşmacı olarak etkinlikte yer aldı. TÜRKONFED Dijital Dönüşüm Komisyonu Üyesi Tuğrul Baran'ın moderatörlüğünde düzenlenen "Dijital Dönüşüm ve İşin Geleceği" panelinde ise Vodafone Türkiye Kamu ve Bölgesel Satış Kıdemli Müdürü Demet Türdü Nurullahoğlu ve ARD Bilişim Teknolojileri Şirketi Üst Yöneticisi (CEO) Arda Ödemiş konuşmacı olarak yer aldı.

Programda ayrıca soru-cevap bölümü, bire bir görüşmeler ve etkileşim ortamı sağlandı.

Teknolojiyle Güçlü KOBİ Projesi, KOBİ'lerin dijitalleşme yolunda karşılaştıkları bilgi eksikliği ve teknolojiye erişim zorluklarını gidermeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda dijital dönüşüm konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan işletmelere yönelik kapsamlı eğitimler, seminerler, danışmanlık hizmetleri ve etkinlik sonrası düzenlenen B2B seansları ile doğrudan işbirliği fırsatları sunuluyor.

"Ülkemiz 270 milyar dolarlık dijitalleşme potansiyeline sahip"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, dijitalleşmenin, ülkede üretkenlikte gözlenen düşüş eğilimini tersine çevirmek, ekonomik büyümeyi canlandırmak ve ülke geneline daha eşit şekilde yaymak için önemli bir araç olduğunu belirtti.

Hem işletmelerin kendi sürdürülebilirlikleri hem de Türkiye'nin yeni dünya yapısı içerisindeki rolünü belirleyecek temel dinamiklerden birini oluşturduğuna değinen Sönmez, "Ülkemiz 270 milyar dolarlık dijitalleşme potansiyeline sahip. Genç ve teknolojiye yatkın nüfusumuz, dinamik girişimcilik ekosistemimiz ve üretim kabiliyetimiz ile dijital ekonominin sunduğu fırsatları kucaklamaya son derece yatkınız. Buna rağmen yüksek teknoloji kullanarak imalat yapabilen KOBİ'lerimizin oranı yüzde 1 seviyesinde kalıyor." ifadelerini kullandı.

Sönmez, yüksek teknoloji ihracatının toplam ihracat içindeki payının, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 20'lere yaklaşırken Türkiye'de bu oranın yüzde 3 civarında seyrettiğini kaydetti.

Büyük şirketlerin yarattığı katma değer oranının giderek artarken bu oranın KOBİ'ler için sabit kaldığını vurgulayan Sönmez, şöyle devam etti:

"Bizler, bu tabloyu değiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. KOBİ'lerimizin dijitalleşme ve yeşil dönüşüm yatırımlarıyla uzun vadede maliyetlerini kontrol altında tutabileceklerini, yeni pazarlara erişim sağlayabileceklerini, çok çeşitli risk senaryolarına hazırlıklı olabileceklerini biliyoruz. KOBİ'lerin kırılganlığının azalması, ekonomimizin de direncini artıran en önemli unsur olacaktır."

"5G ile KOBİ'ler operasyonel maliyetlerini yüzde 15-30 azaltabilir"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu da KOBİ'lerin Türkiye ekonomisinin kalbini oluşturduğunu, Türkiye'deki tüm girişimlerin yüzde 99,7'sini temsil eden bu şirketlerin toplam üretim değerinin de yüzde 41,6 olduğunu belirtti.

KOBİ'lerin ekonominin belkemiği olduğunu ancak dijitalleşme puanlarının 10 üzerinden sadece 3,09 iken bulut hizmeti kullanım oranlarının küçük işletmelerde yüzde 13, orta ölçeklilerde ise yüzde 26 olduğunu kaydeden Kestioğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, 5G teknolojisinin kullanımına hazırlanıyor, bu KOBİ'ler için büyük bir fırsat. 5G ile KOBİ'ler operasyonel maliyetlerini yüzde 15-30 azaltabilir, verimliliklerini yüzde 15-20 artırabilir ve ilk 5 yılda Türkiye ekonomisine 10,9 milyar lira katkı sağlayabilir. Ayrıca 5G'nin ihracata etkisinin 103 milyar lira olması bekleniyor. İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business olarak 1,7 milyondan fazla işletmeye teknoloji çözümlerimizle hizmet veriyoruz. Buluttan siber güvenliğe, IoT'den akıllı bağlantı çözümlerine Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlıyoruz."

"KOBİ'lerimiz bu ekosistemden ne kadar çok faydalanırsa o kadar hızlı büyür"

İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekinci de geçmişte sadece büyük şirketlerin erişebildiği teknolojilerin, bugün artık KOBİ'lerin de ulaşabileceği maliyetlere indiğini kaydetti.

Bulut bilişim sayesinde küçük bir işletmenin bile dünyanın dört bir yanına hizmet verebildiğini vurgulayan Ekinci, "E-ticaret platformları sayesinde Ankara'daki bir üretici, aynı gün içinde hem İstanbul'a hem de Berlin'e mal satabiliyor. Ama bu fırsatların yanında büyük bir risk de var, teknolojiyi kullanamayan işletmeler rekabetin dışında kalıyor. İşte bu nedenle KOBİ'lerimizin teknolojiye uyum sağlaması bir tercih değil, bir zorunluluktur. Bunun için de 'dijital dönüşüm', 'AR-GE' ve inovasyon' ile 'eğitim ve insan kaynağı' başlıklarına odaklanmalılar." görüşlerini paylaştı.

Ekinci, finansman kaynaklarının kolay erişilebilir hale gelmesi, devlet teşviklerinin sadeleştirilmesi ve KOBİ'ler arası işbirliğinin artırılmasının da kritik öneme sahip olduğunu aktardı.

Ankara'nın bu vizyonu taşıyan KOBİ'ler için önemli fırsatlar barındırdığına da dikkati çeken Ekinci, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Üniversitelerimiz, teknoparklarımız, araştırma merkezlerimiz ve savunma sanayi, yazılım, medikal, otomotiv, makine sektörlerindeki öncülüğümüzle bilginin, bilimin ve inovasyonun başkenti olma potansiyeline sahibiz. KOBİ'lerimiz bu ekosistemden ne kadar çok faydalanırsa o kadar hızlı büyür."