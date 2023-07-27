Ulaştırma Bakanı Van'da Güneş Enerji Santrali Açılışına Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van'da yapılan Güneş Enerji Santrali açılış törenine katıldı. Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada yapılan yatırımları ve bölünmüş yol çalışmalarını anlattı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van'da Karayolları tarafından yapılan GES ( Güneş Enerji Santrali) açılış törenine katıldı. Uraloğlu, "Santralimiz, Türkiye'de Enerji Performans Sözleşmesi modeliyle hayata geçirilen ilk güneş enerjisi santrali. Uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji ve maliyet tasarruflarıyla, sözleşme süresince tüm maliyetlerin karşılanması garanti altına alındı" dedi.

Yüksekova'yı Van-Hakkari Devlet Yolu'na bağlayan 16,3 kilometrelik Yeniköprü-Yüksekova yolu üzerinde yapımına 2019'da başlanan 3 bin 965 metrelik T-1 Tüneli ile Van-Başkale kara yolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde, yapımı devam eden 3 bin 150 metre uzunluğundaki tünelin ışık görme törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, geceyi Van'da geçirdi. Sabah saatlerinde Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, belediye başkanları ve kurum amirleri ile birlikte Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'ndeki İl Koordinasyon Toplantısı'na katılan Uraloğlu, daha sonra Karayolları yerleşkesine kurulan GES açılış törenine katıldı.

?Uraloğlu, sürdürülebilir ve sağlıklı bir gelecek için durmadan çalıştıklarını da belirterek, "Ulaşımın çehresini değiştiren yatırımlarımızla, yarınlarımıza yaşanabilir, temiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda peyzaj çalışmaları, çevre temizliği, ağaçlandırma ve yeşili koruyan pek çok projeye imza atıyoruz. Kara yolu güzergahlarındaki yapım çalışmalarında yaban hayvanlarının yaşadığı bölgelerde, onların hayatlarını tehlikeye sokmamak için alınabilecek en uygun önlem olarak 'ekolojik köprüler' inşa ediyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında yaban hayvanlarının otoyoldan etkilenmeden hayatlarına devam etmeleri amacıyla Uskumruköy'de ekolojik köprüyü hayata geçirdik. Türkiye'de, yaban hayatı geçişi öncelikli olarak düzenlenmiş 'İlk Yaban Hayatı Köprüsü'. Gülek Boğazı ile Akdeniz'i bağlayan Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun 30'uncu kilometresinde 'Orman Ekosistem Köprüsü' adıyla inşa ettik. Tarihi dokuları bozmamak adına; Menemen- Aliağa- Çandarlı Projesi'nin temas ettiği tarihi Larisa kentinin tarihi ve kültürel dokusuna zarar vermemek için, bölgeye tünel yapılarak geçildi. Yürüttüğümüz çalışmalarla yollar akıllanırken, çevre dostu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerimiz de devam ediyor" dedi.