Türkiye ve Mısır Ticaret İlişkilerini Geliştirmek İçin Anlaştılar

Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmet Samir Saleh ile görüşerek ticaret ilişkilerini geliştirmek için anlaşmaya vardıklarını açıkladı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca, Serbest Ticaret Anlaşması geliştirilecek, yatırımlar ve müteahhitlik hizmetlerinde işbirliği artırılacak ve yerel paraların ticaret imkanları araştırılacak.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmet Samir Saleh ile görüştü. Bakan Bolat, "Mısır ile karşılıklı ticaretimizi 5 yıl içinde 15 milyar dolara ulaştırmayı, Serbest Ticaret Anlaşmamızı geliştirmek için Ortak Komite Toplantımızı gerçekleştirmeyi, yatırımlar ve müteahhitlik hizmetlerindeki işbirliğimizi geliştirmeyi, yerel paralarda ticaret imkanlarını araştırmayı kararlaştırdık" dedi.

Bakan Bolat, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmet Samir Saleh ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirdiklerini, ekonomik ilişkilerde yeni bir yol haritası belirlediklerini belirtti. Bolat, "Mısır ile karşılıklı ticaretimizi 5 yıl içinde 15 milyar dolara ulaştırmayı, Serbest Ticaret Anlaşmamızı geliştirmek için Ortak Komite Toplantımızı gerçekleştirmeyi, yatırımlar ve müteahhitlik hizmetlerindeki işbirliğimizi geliştirmeyi, yerel paralarda ticaret imkanlarını araştırmayı kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.