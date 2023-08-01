Türkiye ve Mısır Ticaret İlişkilerini Geliştirmek İçin Anlaştılar
Ekonomi Haberleri
Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmet Samir Saleh ile görüşerek ticaret ilişkilerini geliştirmek için anlaşmaya vardıklarını açıkladı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca, Serbest Ticaret Anlaşması geliştirilecek, yatırımlar ve müteahhitlik hizmetlerinde işbirliği artırılacak ve yerel paraların ticaret imkanları araştırılacak.
TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmet Samir Saleh ile görüştü. Bakan Bolat, "Mısır ile karşılıklı ticaretimizi 5 yıl içinde 15 milyar dolara ulaştırmayı, Serbest Ticaret Anlaşmamızı geliştirmek için Ortak Komite Toplantımızı gerçekleştirmeyi, yatırımlar ve müteahhitlik hizmetlerindeki işbirliğimizi geliştirmeyi, yerel paralarda ticaret imkanlarını araştırmayı kararlaştırdık" dedi.
Bakan Bolat, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmet Samir Saleh ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirdiklerini, ekonomik ilişkilerde yeni bir yol haritası belirlediklerini belirtti. Bolat, "Mısır ile karşılıklı ticaretimizi 5 yıl içinde 15 milyar dolara ulaştırmayı, Serbest Ticaret Anlaşmamızı geliştirmek için Ortak Komite Toplantımızı gerçekleştirmeyi, yatırımlar ve müteahhitlik hizmetlerindeki işbirliğimizi geliştirmeyi, yerel paralarda ticaret imkanlarını araştırmayı kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.Bakan Bolat, toplantıda alınan kararları takip etmek üzere, Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması çerçevesinde kısa süre içinde Kahire'de bir araya geleceklerini ifade ederek, "Konuğum Bakanla birlikte, ayrıca Türkiye ile Mısır'dan iş dünyası kuruluşlarının başkanlarının katılım sağladıkları çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Mısır ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik özel sektör görüş ve değerlendirmelerini dinledik" dedi. BAKANLIKTAN AÇIKLAMABakanlıktan da görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Görüşme kapsamında halihazırda 10 milyar dolar civarında gerçekleşen ticaret hacminin 5 yıl içerisinde 15 milyar doları çıkarılmasını hedef olarak belirlenmiştir. Ülkeler arasındaki mevcut Serbest Ticaret Anlaşmasının geliştirilmesini teminen Ortak Komite Toplantısının yapılması konusunda anlaşılmıştır. Karşılıklı yatırımların artması noktasında yatırımcılara gerekli kolaylığın sağlanması için güçlü bir işbirliği kurulması noktasında uzlaşma sağlanmıştır. İş çevrelerini bir araya getiren ortak organizasyonların önümüzdeki dönemde yoğun bir şekilde gerçekleştirilmesinde mutabık kalınmış, bu kapsamda iki ülkedeki iş forumu ve fuarlara güçlü katılım konusunda firmaların teşvik edilmesi konusunda uzlaşılmıştır. Küresel koşullardaki eğilimleri dikkate alınarak, önümüzdeki dönemde ikili ticarette yerel paraların kullanılması imkanlarının araştırılmasına karar verilmiştir. Sayın Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat'ın, Mısırlı Bakanın daveti üzerine önümüzdeki dönemde Mısır'a gerçekleştireceği ziyarette tarafların Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması çerçevesinde bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştır. Müteakiben Ticaret Bakanlarının başkanlıklarında gerçekleştirilen ve Türkiye ile Mısır'dan iş dünyası kuruluşlarının başkanlarının katılım sağladıkları çalışma toplantısında, iş dünyası temsilcileri Mısır ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş ve değerlendirmelerini Bakanlara aktarmıştır" denildi.Mısır'ın 2 milyar dolara ulaşan Türk yatırımlarına ev sahipliği yaptığı, Türk müteahhitlerin Mısır'da üstlendikleri projelerin tutarının 1,2 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtilerek, "Ticaret Bakanları arasında son 10 yılda gerçekleşen ilk karşılıklı ziyaret olması sebebiyle önem arz eden görüşme, önümüzdeki süreçte iki ülke arasında ilerleyecek ticari ve ekonomik iş birlikleri için önemli bir temel oluşturmaktadır" ifadeleri kullanıldı.