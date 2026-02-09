Türkiye'nin nüfusu 86 milyon 92 bin 168 oldu

İstanbul'un nüfusu, geçen yıl bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişiye yükselirken, nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçe Esenyurt olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 sonuçlarını açıkladı.

Mekansal Adres Kayıt Sistemi'nin (MAKS) kullanılmaya başlanmasıyla birlikte fiili kent-kır yapısını daha doğru yansıtan, "yoğun kent, orta yoğun kent ve kır" ayrımında oluşturulan yeni sınıflama yapıldı. Bu sınıflamaya göre, Türkiye nüfusunun yüzde 67,5'inin yoğun kent, yüzde 15,8'inin orta yoğun kent ve yüzde 16,8'inin ise kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşadığı görüldü.

Geçen yıl 33 ilin nüfusu azaldı

2024 yılında bir önceki yıla göre 40 ilin nüfusu azalırken, 2025 yılında 33 ilin nüfusunun azaldığı belirlendi.

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişiye çıktı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 910 bin 320 kişiyle Ankara, 4 milyon 504 bin 185 kişiyle İzmir, 3 milyon 263 bin 11 kişiyle Bursa ve 2 milyon 777 bin 677 kişiyle Antalya izledi.

Bayburt, 82 bin 836 kişiyle en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 85 bin 83 kişiyle Tunceli, 90 bin 392 kişiyle Ardahan, 138 bin 807 kişiyle Gümüşhane ve 157 bin 363 kişiyle Kilis takip etti.

Nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçe Esenyurt oldu

İlçelere göre nüfus dağılımı incelendiğinde, İstanbul'un Esenyurt ilçesinin 1 milyon 3 bin 905 kişiyle ilk sırada yer aldığı görüldü.

Böylece, Türkiye'de ilk defa bir ilçenin nüfusu 1 milyonu geçmiş oldu.

Esenyurt'u 957 bin 792 kişiyle Gaziantep'in Şahinbey, 952 bin 198 kişiyle Ankara'nın Çankaya, 931 bin 722 kişiyle Ankara'nın Keçiören ve 905 bin 880 kişiyle Gaziantep'in Şehitkamil ilçeleri izledi.

Ortanca yaş 34,9'a yükseldi

Nüfus piramitleri, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren grafikler olarak tanımlanıyor. Türkiye'nin 2007 ve 2025 yılları nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü.

Ortanca yaş, nüfusu oluşturan kişilerin yaşları yeni doğan bebekten en yaşlıya doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşı olarak tanımlanıyor. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergeler arasında yer alıyor.

Türkiye'de 2024 yılında 34,4 olan ortanca yaş, 2025 yılında 34,9'a yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 33,7'den 34,2'ye, kadınlarda 35,2'den 35,7'ye yükseldiği belirlendi.

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 44 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olduğu görüldü. Sinop'u, 43,5 ile Giresun, 43,3 ile Kastamonu izledi.

Diğer yandan 21,8 ile Şanlıurfa, en düşük ortanca yaşa sahip il olurken, bu ili 23,3 ile Şırnak ve 25 ile Siirt takip etti.

Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 43 ile Sinop'un en yüksek ortanca yaşa sahip il olduğu görülürken, 21,3 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il olarak kayıtlara geçti. Kadınlarda 44,9 ile Sinop, yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olurken, Şanlıurfa'nın 22,3 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip il olduğu belirlendi.

Hiç evlenmeyenlerin oranı erkeklerde daha yüksek

Türkiye'de 2009 ve 2025 yıllarında cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu görüldü. Diğer yandan büyük çoğunluğu oluşturan evlilerin oranının, 2009 ve 2025 yılında her iki cinsiyette de birbirine yakın oranlarda olduğu tespit edildi.

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007'de yüzde 66,5 iken 2025'te yüzde 68,5 oldu. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 20,4'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 11,1'e çıktı.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2024 yılında yüzde 46,1 iken 2025'te yüzde 46'ya düştü. Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 30,6'dan yüzde 29,7'ye gerilerken, çalışma çağındaki birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 15,5'ten yüzde 16,2'ye yükseldi. Diğer bir ifadeyle Türkiye'de 2025'te çalışma çağındaki her 100 kişinin, 29,7 çocuğa ve 16,2 yaşlıya baktığı kayıtlara geçti.

Kilometrekareye 112 kişi düştü

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 112 kişi oldu. İstanbul'un, kilometrekareye düşen 2 bin 943 kişiyle nüfus yoğunluğu en yüksek il olduğu belirlendi. İstanbul'u, 633 kişiyle Kocaeli ve 395 kişiyle en küçük yüz ölçümüne sahip il olan Yalova izledi.

Nüfus yoğunluğu en az olan ilin ise bir önceki yıldaki gibi kilometrekareye düşen 11 kişiyle Tunceli olduğu görüldü. Tunceli'yi, 19 kişiyle Ardahan, 21'er kişiyle Erzincan ve Gümüşhane takip etti. Diğer yandan yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu ise 59 olarak gerçekleşti.

2024-2025 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

Toplam 85.664.944 86.092.168 Adana 2.280.484 2.283.609 Adıyaman 611.037 617.821 Afyonkarahisar 750.193 751.808 Ağrı 499.801 491.489 Amasya 342.378 342.242 Ankara 5.864.049 5.910.320 Antalya 2.722.103 2.777.677 Artvin 169.280 167.531 Aydın 1.165.943 1.172.107 Balıkesir 1.276.096 1.284.517 Bilecik 228.495 228.995 Bingöl 283.276 282.299 Bitlis 359.808 360.423 Bolu 326.409 327.173 Burdur 275.826 277.226 Bursa 3.238.618 3.263.011 Çanakkale 568.966 573.976 Çankırı 199.981 200.549 Çorum 521.335 519.590 Denizli 1.061.371 1.060.975 Diyarbakır 1.833.684 1.852.356 Edirne 421.247 422.438 Elazığ 603.941 605.678 Erzincan 241.239 239.625 Erzurum 745.005 736.877 Eskişehir 921.630 927.956 Gaziantep 2.193.363 2.222.415 Giresun 455.922 455.074 Gümüşhane 142.617 138.807 Hakkari 282.191 279.681 Hatay 1.562.185 1.577.531 Isparta 446.409 445.303 Mersin 1.954.279 1.956.428 İstanbul 15.701.602 15.754.053 İzmir 4.493.242 4.504.185 Kars 272.300 268.991 Kastamonu 381.991 379.934 Kayseri 1.452.458 1.458.991 Kırklareli 379.031 379.595 Kırşehir 244.546 242.777 Kocaeli 2.130.006 2.161.171 Konya 2.330.024 2.343.409 Kütahya 571.078 570.478 Malatya 750.491 755.854 Manisa 1.475.353 1.477.756 Kahramanmaraş 1.134.105 1.146.278 Mardin 895.911 903.576 Muğla 1.081.867 1.099.547 Muş 392.301 389.127 Nevşehir 317.952 320.150 Niğde 372.708 374.492 Ordu 770.711 768.087 Rize 346.977 346.947 Sakarya 1.110.735 1.123.693 Samsun 1.382.376 1.392.403 Siirt 336.453 332.369 Sinop 226.957 225.848 Sivas 637.007 631.401 Tekirdağ 1.187.162 1.208.441 Tokat 612.674 614.141 Trabzon 822.270 823.323 Tunceli 86.612 85.083 Şanlıurfa 2.237.745 2.265.800 Uşak 375.310 374.405 Van 1.118.087 1.112.013 Yozgat 413.161 413.208 Zonguldak 586.802 585.203 Aksaray 439.474 441.136 Bayburt 83.676 82.836 Karaman 262.791 262.355 Kırıkkale 283.053 282.830 Batman 654.528 662.626 Şırnak 570.826 573.666 Bartın 206.715 206.663 Ardahan 91.354 90.392 Iğdır 206.857 205.071 Yalova 307.882 311.635 Karabük 250.478 249.614 Kilis 156.739 157.363 Osmaniye 561.061 564.123 Düzce 412.344 415.622

