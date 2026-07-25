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Türkiye'nin kiraz ve vişne ihracatı ilk yarıda 100 milyon doları aştı

Türkiye'nin kiraz ve vişne ihracatı ilk yarıda 100 milyon doları aştı
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- Geçen yıl ilk 6 ayda 23,5 milyon dolar olan Türkiye'nin kiraz ve vişne ihracatı, bu yıl aynı dönemde üretimdeki artışın etkisiyle 101,7 milyon dolara yükseldi Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Ali Can: "En fazla Almanya, Rusya ve Avrupa Birliği ülkelerine gönderiyoruz. Uçak kargo taşımacılığıyla Uzak Doğu, Orta Doğu da olmak üzere dünyanın her köşesine kiraz-vişne ihraç ediyoruz"

Türkiye'de bu yıl kiraz ve vişnede artan üretim, ihracata da olumlu yönde yansıdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl ilk 6 ayda don nedeniyle üretimde yaşanan düşüşün etkisiyle 23 milyon 475 bin dolar seviyesinde kalan kiraz ve vişne ihracatı, bu yıl aynı dönemde 101 milyon 720 bin dolara ulaştı.

Böylece Türkiye'nin kiraz ve vişne ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 333 arttı.

Türkiye'nin kiraz ve vişne ihracatının yaklaşık yüzde 40'ı Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üzerinden gerçekleştirildi.

Geçen yılın ilk yarısında 8 milyon 524 bin dolar olan BAİB'in kiraz ve vişne ihracatı, bu yıl aynı dönemde yüzde 376 artışla 40 milyon 615 bin 238 dolara yükseldi.

Geçen yıl don olayı üretimi olumsuz etkiledi

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Can, AA muhabirine, geçen yıl yaşanan don olayının üretimi olumsuz etkilediğini, üretimdeki düşüş nedeniyle ihracatın da beklentilerin altında kaldığını söyledi.

Bu yıl ise kiraz ve vişnede rekoltenin yüksek olduğunu belirten Can, hasadın 20 Mayıs'ta başladığını, ağustos sonuna kadar farklı bölgelerde kademeli olarak devam edeceğini ifade etti.

Yüksek üretimin ihracata olumlu yansıdığını dile getiren Can, yılın ilk 6 ayında 40 milyon 615 bin 238 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, temmuz ve ağustos aylarındaki sevkiyatlarla bu rakamın daha da artacağını kaydetti.

Türkiye'deki ihracatın yüzde 40'ı BAİB'den???????

Batı Akdeniz'den çok sayıda ülkeye kiraz ve vişne ihraç ettiklerini belirten Can, "En fazla Almanya, Rusya ve Avrupa Birliği ülkelerine gönderiyoruz. Uçak kargo taşımacılığıyla Uzak Doğu, Orta Doğu da olmak üzere dünyanın her köşesine kiraz-vişne ihraç ediyoruz." dedi.

Türkiye genelindeki kiraz ve vişne ihracatının yaklaşık yüzde 40'ını BAİB'in gerçekleştirdiğini vurgulayan Can, bölgede özellikle Isparta'nın kiraz üretiminde güçlü bir konuma sahip olduğunu, bunun yanında İzmir'den Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine uzanan üretim hattından ürün temin ettiklerini söyledi.

Can, kirazın Avrupa'daki zincir marketler için tercih edilmesinde, Türkiye'de üretimin uzun bir döneme yayılmasının önemli avantaj sağladığını belirterek, bölgeden şeftali, nektarin ve kayısı ihracatında da önemli artış yaşandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Haberler.com
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