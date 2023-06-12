Türkiye'nin ilk uçak fabrikası yeniden faaliyete geçiyor

TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji AŞ, uçak ve helikopter parçaları üretmek için yaklaşık 205 milyon liralık yatırımla Kayseri'de yeniden faaliyete geçirilecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ara zam için ilk toplantısı yapılacak. Hava yolunda mesafeler kısaldıkça kişi başına düşen karbon emisyonu artıyor. STK'ler kurban bağışlarını depremzedelere ulaştıracak. Fed'in haziran toplantısında faiz artırımını pas geçmesi bekleniyor. İstanbul Türkiye'nin en rekabetçi ili oldu, Konya gücünü artırdı. Devlet övünç madalyasına layık görülen gazi, "milli mücadelesi"ne oklarıyla devam ediyor.

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin ilk uçak fabrikası yeniden doğuyor

TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji AŞ, uçak ve helikopter parçaları üretmek için yaklaşık 205 milyon liralık yatırımla Kayseri'de yeniden faaliyete geçirilecek

Yatırım teşvikleriyle desteklenecek tesiste, yıllık 420 bin kilogram kapasiteyle uçak gövdesi, kanatları, kapıları, kumanda yüzeyleri, iniş takımları, pervaneleri, helikopter rotorları, motor parçaları üretilecek

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam için ilk toplantısını yarın yapacak

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplanacak

İlk toplantıda taraflar güncel ekonomik verileri görüşecek

(Özcan Yıldırım/Ankara)

3- Hava yolunda mesafeler kısaldıkça kişi başına düşen karbon emisyonu artıyor

Ulaşım sektöründeki faaliyetlerin neden olduğu karbon emisyonunun yüzde 9'u hava yolu taşımacılığından kaynaklanıyor

Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik: "700 kilometre ve daha kısa süren uçak yolculukları, uzun mesafeli uçuşlara göre her kilometre için kişi başına daha fazla karbon salımı gerçekleştiriyor. Bu oran uzun mesafe için kilometrede 195 gramken, kısa mesafe için ise 251 gram"

(Yeşim Yüksel/İstanbul) (Fotoğraflı-Grafikli)

4- STK'ler kurban bağışlarını depremzedelere ulaştıracak

Yardım kuruluşları, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahipleri için bağışlanan kurban hisselerini 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği bölgelerdeki afetzedelere ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

Türkiye dahil 23 ülkede toplam 128 bin hisselik kurban kesmeyi hedefleyen Kızılay, Et ve Süt Kurumu işbirliğiyle hazırlayacağı kurban paylarının önemli bir bölümünü deprem bölgesine gönderecek

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

5- Fed'in, haziran toplantısında faiz artırımını pas geçmesi bekleniyor

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi: "Fed'in bu haftaki toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyorum"

Oxford Economics ABD Başekonomisti Ryan Sweet: "Federal Açık Piyasa Komitesi'nin, bu haftaki toplantısında faiz artırımını pas geçmesi bekleniyor ancak gelecekteki artışlara kapıyı açık bırakacak. Çünkü enflasyon ve iş gücü piyasasına ilişkin görünüm belirsizliğini koruyor ve Banka, tam istihdam ve istikrarlı fiyat hedeflerini yerine getirmekten hala çok uzakta"

(Dilara Zengin/Washington)

6- Türkiye'nin en rekabetçi ili İstanbul oldu, Konya gücünü artırdı

İÜ Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 4'üncüsü hazırlanan İller Arası Rekabet Endeksi'nde 74,05 skorla ilk sırada yer alan İstanbul'u, 46,1 puanla Ankara ve 42,8 ile İzmir takip etti

İstanbul makroekonomi, dış ticaret, demografik yapı, sağlık, ulaştırma, altyapı, sosyal yaşam ve rekabet endeksinde, Konya tarımda, Burdur eğitimde, Ankara ise yükseköğretim endeksinde öne çıktı

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

7- Devlet övünç madalyasına layık görülen gazi, "milli mücadelesi"ne oklarıyla devam ediyor

Para milli okçu Yavuz Papağan:

"Okçuluğa başladıktan sonra hep yurt dışında İstiklal Marşı'nı okutma hayalim vardı. Asker selamıyla İstiklal Marşı'nı okutma gururunu yaşadım"

"Gazi olduktan iki yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edildim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından devlet övünç madalyası verildi. Bu madalya benim için büyük bir onurdur. Hele bir de Cumhurbaşkanından almak çok büyük bir gururdu"

"Çekya'daki dünya şampiyonasında 2024 Paris Paralimpik Oyunları için kota mücadelesi vereceğiz. Arkadaşlarımla çok iddialıyız. Paris'e büyük bir katılım oranıyla gitmeyi hedefliyoruz"

(Muhammed Boztepe/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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