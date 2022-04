Türkiye'nin 'biyokütle enerjisi' temalı ilk fikir maratonu İzmir'de yapılacak

İZMİR (AA) - Türkiye'nin "biyokütle enerjisi" temalı ilk fikir maratonu (ideathon) etkinliği BEST For Biomass İzmir'de yapılacak.

BEST For Biomass, Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde İzmir Kalkınma Ajansı tarafından, Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği ortaklığıyla uygulanan BEST For Energy Projesi kapsamında 14-15 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleştirilecek.

Etkinliğe, en az 3 en fazla 5 kişilik takımlar halinde başvuru yapılabilecek. Bireysel başvuru yapanlar ise etkinlik başlamadan önce organizasyon komitesi tarafından belirlenecek takımlara dahil edilecek.

Son başvuru tarihi 29 Nisan olarak belirlenen etkinlikte, birincilik ödülü 16 bin lira, ikincilik ödülü 8 bin lira ve üçüncülük ödülü ise 4 bin lira olacak.

Tematik bir alanda yenilikçi fikirler ve uygulanabilir çözümler üretmek üzere düzenlenen açık inovasyon etkinlikleri olan ideathonlarda, farklı eğitim, deneyim, yaş ve ilgi alanlarına sahip kişilerin ekipler halinde çalışarak yenilikçi fikirler ortaya çıkarabilmesi amaçlanıyor.