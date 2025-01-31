Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı 12,7 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı, 2024'te önceki yıla göre yüzde 11 artarak 12,7 milyar dolara yükseldi.

Türkiye ile Birleşik Krallık, ticaret hacmini artırmak, yatırımları teşvik etmek ve işbirliğini daha da güçlendirmek adına adımlar atmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi için gittiği Azerbaycan'da, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul etmişti.

Türkiye-İngiltere ikili ilişkilerinin, bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek, ticaret hacmini artırmak için gayretlerin süreceğini ifade etmişti.

Öte yandan, Türkiye ile İngiltere arasında, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecini tanımlayan Brexit sonrası dönemde, ticaret akışının ve tedarik zincirlerinin korunması amacıyla 2021'de yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasındaki (STA) "gözden geçirme" hükmü kapsamında, mevcut STA'nın ilave alanları içerecek şekilde genişletilmesi için 2022'de çalışmalara başlanmıştı.

Bu doğrultuda genişletilecek yeni STA'nın, yatırımlar ve ilave tarım tavizlerini içermesi, Türkiye ve İngiltere iş insanları için daha güçlü hukuki zemin hazırlaması bekleniyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı, 2024 yılında 2023 yılına göre yüzde 11 artarak 12,7 milyar dolara çıktı.

Birleşik Krallık, bu dönemde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 3. ülke olarak kayıtlara geçti.

En fazla ihracat otomotiv endüstrisinden

Birleşik Krallık'a en fazla ihracatı, 4,2 milyar dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Bu sektörü, 1,7 milyar dolarla elektrik ve elektronik, 1,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 890,5 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 631,8 milyon dolarla çelik sektörleri izledi.

2024 yılında Birleşik Krallık'a ihracatını değer bazında en fazla 876,1 milyon dolarla otomotiv endüstrisi artırdı.

Otomotiv endüstrisini, 184,3 milyon dolarla çelik, 57,5 milyon dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 48,2 milyon dolarla kuru meyve ve mamulleri, yaklaşık 33 milyon dolarla makine ve aksamları sektörleri takip etti.

Ülkeye, mobilya kağıt ve orman ürünleri 443,7 milyon dolarlık, kuru meyve ve mamulleri 199,4 milyon dolarlık, makine ve aksamları 323,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Birleşik Kırallık'a en fazla ihracat İstanbul'dan yapıldı

İl bazında bakıldığında, Birleşik Krallık'a, İstanbul'dan 4,7 milyar dolarlık, Kocaeli'nden 2,6 milyar dolarlık, Bursa'dan 814,2 milyon dolarlık, İzmir'den 735,4 milyon dolarlık, Manisa'dan 681,1 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanı Osman Okyay, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede Birleşik Krallık'a ihracattaki ivmenin Türkiye'nin üretim kapasitesini ve küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirdiğini gösterirken, aynı zamanda ticaret ortaklıklarının derinleştiğine işaret ettiğini belirtti.

Brexit sonrası dönemde ticaret rotalarını yeniden şekillendiren Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki STA modernizasyonunun bu stratejik ilişkinin yalnızca ticari boyutunu değil aynı zamanda düzenleyici uyum ve inovasyon odaklı iş birliğini de dönüştürme potansiyeli taşıdığını ifade eden Okyay, STA'nın yenilenmesiyle sağlanacak kazanımların özellikle hizmet ticareti gibi karmaşık alanlarda iki ülkenin ekonomik bağlarını güçlendirecek bir zemin yaratabileceğini aktardı.

Okyay, STA modernizasyonunun yalnızca gümrük tarifelerini değil, aynı zamanda dijital ticaret protokolleri, sürdürülebilirlik standartları ve veri koruma düzenlemeleri gibi yeni nesil ticaret dinamiklerini de kapsayacak şekilde genişletilmesinin beklendiğini dile getirdi.

Bu süreçte, ticaretin "arka plandaki engellerini" azaltmaya yönelik çalışmaların yalnızca ekonomik bağları güçlendirmekle kalmayacağını söyleyen Okyay, aynı zamanda tarafların küresel piyasalardaki dayanıklılığını da artıracağını dile getirdi.

Okyay, savunma sanayii işbirliğinin bu stratejik ortaklığın güçlü bir örneği olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin yerli savunma projelerinde geliştirdiği yenilikçi teknolojiler ve İngiltere'nin ileri düzey mühendislik kapasitesi, iki ülkenin savunma alanındaki iş birliklerini ileriye taşıyan unsurlardır. Bu ortaklık, yeni nesil savunma sistemleri geliştirme ve teknolojik yetenekleri paylaşma açısından büyük bir sinerji yaratıyor. Özellikle uluslararası projelerde edinilen ortak deneyimler, iki ülkenin hem bölgesel hem de küresel güvenlik mimarisine katkı sağlama kapasitesini artırıyor."

-"STA modernizasyonu önemli bir adım olacak"

Birleşik Krallık'ın finans, hizmetler ve yaratıcı endüstriler gibi çeşitlendirilmiş ekonomisinin ticaret ilişkilerinin uzun vadeli istikrarını destekleyen bir diğer güçlü unsur olduğunu vurgulayan Okyay, şunları kaydetti.

"Artan enflasyon ve tedarik zinciri kırılganlıkları, ekonomideki büyüme hızını baskılamaktadır. Türkiye'nin üretim kabiliyeti ile İngiltere'nin yenilikçi sektörlerdeki uzmanlığının birleşimi, bu büyüme dinamiklerine katkı sunabilecek stratejik bir sinerji oluşturuyor. STA modernizasyonu, yalnızca ticaret hacmini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda iki ülkenin uluslararası platformlarda daha güçlü bir iş birliği yapmasına zemin hazırlayacak. Türkiye ve Birleşik Krallık, bu stratejik iş birliği sayesinde yalnızca kendi çıkarlarını değil, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'daki ekonomik ve politik istikrarı da destekleme kapasitesine sahip. STA modernizasyonu, iki ülkenin geleceğe dönük vizyonunu ortak bir çerçevede buluşturma yolunda önemli bir adım niteliğindedir."

TİM verilerine göre, Birleşik Krallık'a 2024 yılında sektörlerin gerçekleştirdiği ihracat miktarları (bin dolar) ve geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları şöyle: