Türkiye-İtalya ilişkileri ihracat rakamlarına yansıdı

ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU/BAHAR YAKAR - İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği (CCIIST) Başkanı Stefano Kaslowski, Türkiye ile İtalya arasında gelişen ilişkilerin ihracat rakamlarına yansımasına ilişkin, Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacminin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü belirtti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ABD yönetiminin uyguladığı korumacı ticaret politikaları ve Orta Doğu'daki gerilim küresel ekonomiye yönelik en büyük belirsizlik unsuru olmaya devam ederken Türkiye, yakın coğrafyasında yer alan ülkelerle ticaret ilişkilerini geliştirmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlığında yapılan Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından iki ülke arasındaki anlaşmalara imza atılmıştı. Türkiye ile İtalya arasında ticaret, sanayi yatırımları, uzay, kültür, spor, sosyal hizmetler, arşiv, ulaştırma ve savunma sanayisi alanlarında anlaşmalar imzalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvenin ardından yaptığı konuşmada, İtalya ile savunma sanayisi alanında önemli ilerleme kaydeden işbirliklerinin yeni ortaklıklar ve projelerle güçlendirilmeye devam edileceğini vurgulamıştı.

Küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye ve İtalya gibi iki güçlü müttefiki daha yakın işbirliğine yönlendirdiği bir dönemden geçtiklerini vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizin Avrupa ve Akdeniz'in istikrar ve güvenliğine katkılarını en iyi bilen ve bu doğrultuda Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimize başından beri desteğini esirgemeyen İtalya'nın bu yaklaşımını sürdüreceğine inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Toplam ihracatın yüzde 4,8'i İtalya'ya gerçekleştirildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin İtalya'ya yaptığı ihracat bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,5 artarak 5 milyar 337,4 milyon dolara yükseldi. Mayısta ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 1 milyar 144,5 milyon dolar olarak kayda geçti.

Türkiye'nin ihracatı 2025'in ocak-mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 3,5 artış göstererek 110 milyar 947 milyon 201 bin dolar oldu. Mayıs ayında da ihracat, yüzde 2,7 artış kaydederek 24 milyar 834 milyon 151 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Böylece bu dönemde Türkiye'nin İtalya'ya gerçekleştirdiği ihracat, toplam ihracatının yüzde 4,8'ini oluşturdu.

Otomotiv endüstrisi İtalya'ya ihracatta ilk sırada

Bu yılın ocak-mayıs döneminde Türkiye'nin İtalya'ya yaptığı dış satımda 1,3 milyar dolarla otomotiv endüstrisi ilk sırada yer alırken onu 777 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 472,5 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 456,1 milyon dolarla çelik ile 327 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri takip etti.

Söz konusu dönemde, otomotiv endüstrisi ile tekstil ve ham maddeleri sektörlerinin bu ülkeye dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 5,6 ve yüzde 1,8 oranında azaldı. Buna karşılık kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 14,6, demir ve demir dışı metaller yüzde 37,4 ve çelik yüzde 9,4'lük ihracat artışı kaydetti.

En fazla ihracat İstanbul'dan yapıldı

Söz konusu dönemde, il bazında bakıldığında İtalya'ya en fazla ihracat 1,8 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleşti.

Aynı dönemde Kocaeli'den 727,4 milyon dolar, Bursa'dan 514,6 milyon dolar, İzmir'den 327,2 milyon dolar ve Ankara'dan 208,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

"Sadece rakamsal bir artıştan ziyade, yapısal bir dönüşümün işaretlerini görmekteyiz"

AA muhabirine değerlendirmede bulunan CCIIST Başkanı Stefano Kaslowski, söz konusu ihracat artışının iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gücünü ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Bu başarıyı, tesadüfi bir gelişme değil, uzun yıllara dayanan dostane ilişkiler çerçevesinde inşa edilen sağlam temellerin doğal bir sonucu olarak niteleyen Kaslowski, CCIIST olarak 1885 yılından bu yana Türk ve İtalyan iş dünyasını bir araya getirdiklerini, bu başarının arkasında yatan faktörleri de yakından gözlemleme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Kaslowski, İtalya ve Türkiye arasındaki uzun yıllara dayanan dostane ilişkilerin sadece diplomatik düzeyde kalmadığının, ticari bağların doğrudan yatırımlar ve ortak girişimler aracılığıyla derinleştiğinin altını çizerek bugün İtalya'da faaliyet gösteren 1500'ü aşkın İtalyan şirketi ve Türkiye'deki güçlü İtalyan yatırımlarının, bu ilişkinin somut göstergeleri olduğuna dikkati çekti.

İtalya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği içindeki en büyük ikinci ticaret ortağı konumundaki yerinin, stratejik önemini ortaya koyduğunu belirten Kaslowski, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacmi son yıllarda istikrarlı bir şekilde büyüyor. 2023 yılında 28 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin önümüzdeki yıllarda 40 milyar doları aşması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, geçen ay Roma'da düzenlenen 4. Hükümetlerarası Zirve ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ziyareti sırasında imzalanan 11 yeni anlaşma, işbirliğimizin sadece ekonomik değil, savunma, enerji ve inovasyon gibi stratejik alanlarda da derinleştiğini göstermektedir. Bu yükselişin istatistiksel yansımalarına baktığımızda, sadece rakamsal bir artıştan ziyade, yapısal bir dönüşümün işaretlerini görmekteyiz."

Türk şirketleri İtalyan pazarının gereksinimlerine uygun ürün geliştiriyor

Stefano Kaslowski, ihracat artışında etkili olan başlıca faktörler arasında Türk şirketlerinin kalite standartlarındaki yükseliş, İtalyan pazarının gereksinimlerine uygun ürün geliştirme kapasitelerinin artması ve lojistik altyapıdaki iyileştirmelerin yer aldığını aktardı.

İtalya'nın, Avrupa Birliği'nin 3. büyük ekonomisi olarak makine, otomotiv, ilaç, gıda ve lüks tüketim gibi alanlarda güçlü bir sanayi altyapısına sahip olduğunu hatırlatan Kaslowski, İtalya'nın dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma konularında attığı adımların, Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Kaslowski, benzer şekilde, Türkiye'nin genç nüfusu, üretim gücü ve stratejik konumunun, İtalyan yatırımcılar için cazip bir ortam yarattığına dikkati çekerek AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliğinin güncellenmesi konusunun da son derece kritik bir gündem olduğunu belirtti.

CCIIST olarak, bu başarıda üzerlerine düşen rolü yerine getirdiklerini bildiren Kaslowski, sözlerini şöyle sürdürdü:

"800'ü aktif olmak üzere toplam üye sayımızla, yürüttüğümüz faaliyetler kapsamında ticari partner tespiti, fuar hizmetleri, ikili iş görüşmeleri organizasyonları, pazar araştırmaları ve yeni şirket kuruluşlarında müşavirlik hizmetleri sunmaktayız. Özellikle İtalya ve Türkiye arasındaki karşılıklı heyet organizasyonları, teknik seminer organizasyonları ve networking etkinlikleri ile iki ülke iş dünyası arasındaki köprü görevini sürdürmekteyiz."

Son dönemde gerçekleştirdikleri "Türkiye-İtalya Dış Ticaretinde Riskler ve Fırsatlar" yuvarlak masa toplantısı gibi etkinliklerle, sektör uzmanları ve resmi temsilcileri bir araya getirerek karşılaşılan zorlukları fırsatlara dönüştürecek pratik çözümler üretilmesine olanak sağlandığını aktaran Kaslowski, gümrük operasyonlarında optimizasyon ve maliyet azaltma konularında paylaşılan deneyimlerin, katılımcı şirketlere somut faydalar sunduğunu ifade etti.

"Asıl hedefimiz, sadece rakamsal büyüme değil, sürdürülebilir ticari ilişkiler geliştirmektir"

CCIIST Başkanı Stefano Kaslowski, gelecek dönem için oldukça iyimser olduklarını vurgulayarak İtalya'nın güçlü sanayi altyapısı, Türkiye'nin dinamik üretim kapasitesi ve coğrafi konumunun avantajları bir araya geldiğinde, ticaret hacminin daha da artacağını öngördüklerini bildirdi.

Özellikle sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve yeşil teknolojiler alanlarında yeni iş birliği fırsatlarının doğduğuna dikkati çeken Kaslowski, şunları kaydetti:

"Hedeflenen rakamlar konusunda, mevcut artış trendinin devam etmesi halinde, yıl sonuna kadar ihracat hacminin 12-13 milyar dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyoruz. Ancak asıl hedefimiz, sadece rakamsal büyüme değil, katma değeri yüksek, teknoloji yoğun ve sürdürülebilir ticari ilişkiler geliştirmektir. Bu başarının sürdürülebilir kılınması için, her iki ülke iş dünyasının daha yakın iş birliği içinde olması, ortak AR-GE projelerinin geliştirilmesi ve yeni nesil girişimcilerin desteklenmesi kritik önem taşımaktadır. CCIIST olarak, bu vizyonun hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."