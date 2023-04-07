Türkiye için tarihi gün! Togg sevkiyatları başladı
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Türkiye'nin heyecanla beklediği Togg'da geri sayım sona erdi. İlk teslimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçtiğimiz günlerde yapılan Togg'un T10X modelinin sevkiyatlarına başlandı. Togg Teknoloji Kampüsü'nden çıkan T10X akıllı cihazların TIR'lara yüklendiği görüntüler ortaya çıktı.
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a sahip olacak ilk 20 bin kişi kura ile geçtiğimiz günlerde kura ile belli olmuştu. Fabrikadan çıkan Togg'ların sahiplerine teslim edilmek üzere sevkiyata başlandı. Togg Teknoloji Kampüsü'nden çıkan T10X akıllı cihazlar TIR'lara yüklendi.
Doğuştan yüzde 100 elektrikli Togg akıllı cihazlar 21 günde 177 bin 467 sipariş aldı. Şirket bu yıl için toplamda 28 bin adet Togg T10X üreteceğini duyurmuş ve üretimin 20 bin adedini doğrudan kullanıcılara teslim edeceğini açıklamıştı.
Togg'un ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı. Cumhurbaşkanlığı forslu Togg'un yanında Emine Erdoğan'a da 34 EE 2073 plakalı Togg teslim edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ise ikinci teslimat geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.
Togg'un şarj istasyonu ağı olan Trugo'da fiyatlar belli oldu. Togg'un kısa ve uzun menzilli akıllı cihazlarında kapasiteler menzile oranla değişiklik gösteriyor. Kısa menzilli Togg 52,4 kWh bataryasıyla 314 kilometre yol alabilirken uzun menzilli Togg 88,5 kWh bataryasıyla 523 kilometre yol gidebiliyor.
Trugo'da ise şarjın maliyeti belli oldu. kWs başına 180 kW'lık ve 300 kW'lık istasyonlarda birim başına ücret 7,99 lira oldu. Şarj tamamlandıktan sonra şarj istasyon alanının otopark olarak kullanılması halinde de dakikada 0,5 lira ücret alınacak.