Türkiye, güneş panelleri üretiminde dünyada üçüncü sıraya yükseldi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Artık güneş panellerini burada üretiyoruz. Güneş panelleri üretiminde dünyada üçüncü sıraya geldik. Birinci sırada Çin, ikinci sırada Vietnam ve üçüncü sırada Türkiye var. Sadece kendi ülkemizde kullandığımız panelleri değil; Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Orta Asya gibi hatta Amerika'ya kadar ihraç yapabiliyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF) açılışına katıldı. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki fuarda 19 üniversite ile çok sayıda şirkette stant açtı. Fuarın açılışında konuşan Bakan Dönmez, Türkiye'nin yenilebilir enerji konusunda önde gelen ülkeler arasına girdiğini söyledi.

Bakan Dönmez'in yanı sıra fuar açılışında, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Alay Komutan Albay Ercan Atasoy, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, üniversitesi rektörleri yer aldı.