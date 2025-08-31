Türkiye Enerji Bağımsızlığı İçin Yenilenebilir Kaynaklara Yöneliyor

Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) Orta Doğu ve Orta Asya (MECA) Konferansı Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarında son yıllarda Avrupa'da en hızlı artış gösteren ülkeler içerisinde yer aldığını belirterek, "Kurulu güçte hızlı bir atılım yapmakta. Bu, enerji bağımsızlığına da katkı sağlıyor." dedi.

Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı olan Kumbaroğlu, AA muhabirine, Antalya'nın diplomasi, turizm, tarım gibi birçok alanda önemli bir kent olduğunu söyledi.

Kentte her yıl Antalya Diplomasi Forumu'nun yapıldığını hatırlatan Kumbaroğlu, "Türkiye'nin ev sahipliğinde 4-6 Aralık'ta Antalya'da Enerji Zirvesi düzenleyeceğiz. Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneğinin Antalya'da ikinci zirvesi. On yıl ara oldu. İnşallah bundan sonra daha sık olarak Antalya'da olacağız. Antalya'yı diplomaside olduğu gibi enerjide de ileriye taşımaya destek veriyoruz." diye konuştu.

Kumbaroğlu, "Enerji Diplomasisi"nin önemli konuları arasında yer aldığını vurgulayarak, enerjide dönüşüm çağında olduklarını kaydetti.

Bu dönüşümün nasıl olacağı, kimin öne çıkacağı, sürdürülebilirlik, dönüşümü tetikleyen etkenlerin konuşulmasının önemli olduğunu vurgulayan Kumbaroğlu, "Jeopolitik baskılar söz konusu. Bütün bu alanlarda küresel ve bölgesel aktörlerle birlikte bu süreci en iyiye taşımak, optimize etmek, bu sürecin sıkıntılarını masaya yatırmak, çözüm yollarını irdelemek için konferanslar düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kumbaroğlu, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu IAEE MECA 2025 Konferansı'nın enerji alanında önemli bir zirve olduğunu söyledi.

"Enerjide artık sürdürülebilirlik konuşuluyor"

Kumbaroğlu, Türkiye'nin yenilebilir enerjideki kurulu gücünün temmuz itibarıyla 72 bin 898 megavat olduğunu, şu ana kadar da bu rakamın 73 bin megavatın üzerine çıktığını kaydetti.

Dünyada enerjiye talebin hızlı şekilde arttığını belirten Kumbaroğlu, son 10 senede toplam enerji talebinin iki katı hızla elektrik talebinin arttığına dikkati çekti.

Dolayısıyla elektrifikasyonun söz konusu olduğunu ifade eden Kumbaroğlu, elektriğin üretimi, tüketimi, iletimi gibi konulara ağırlık verdiklerine değindi.

Kumbaroğlu, İklim Kanunu'yla birlikte artık karbon piyasalarının pilot uygulamayla genişletilip hayata geçmesinin beklendiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Enerjide artık özellikle sürdürülebilirlik konuşulmaya başlandı. Sürdürülebilirliğin üç ayağı var. Biri çevre, diğeri ekonomi, diğeri sosyal ayak. Bu üç ayakla birlikte değerlendiriliyor. Bu sürdürülebilirlikte de yenilenebilir enerji kaynakları öne çıkıyor. Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarında son yıllarda Avrupa'da en hızlı artış gösteren ülkeler içerisinde yer aldı. Kurulu güçte hızlı bir atılım yapmakta. Bu, enerji bağımsızlığına da katkı sağlıyor. Bir de teknolojiyi, yerli olarak ürettiğinizde mevzuat yapılanması kapsamında ilave destekler sağlanıyor ayrıca özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyada savunma sanayisi çok önemli. Güçlü savunma sanayisi, enerji bağımsızlığı için bir ön şart konumunda, savunma ve enerji içe içe olan kritik sektörler."