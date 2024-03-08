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Türkiye Endonezya Kayseri İş Formu

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Kayseri Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen Türkiye Endonezya Kayseri İş Formu'nda, Kayseri sanayisi hakkında bilgi verildi ve işbirliği olanakları konuşuldu.

"Türkiye Endonezya Kayseri İş Formu" Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) gerçekleştirildi.

KAYSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama ve ekibini misafir etmekten duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Kayseri sanayisi hakkında bilgi veren Büyüksimitci, "Kayseri 5 üniversitesi, 5 organize sanayi bölgesi, serbest bölgesi olan, hem üreten hem de ürettikleri ile Türkiye ekonomisine 6 milyar dolar dış ticaret hacmiyle ciddi katkılar sağlayan bir ilimizdir. Şehrimize 2 organize sanayi bölgesi daha kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor. Proje aşamasında olan bu çalışmalarımız tamamlanınca şehrimizde 7 OSB'miz olacak." ifadelerini kullandı.

Kayseri'den Endonezya'ya yaklaşık 3,5 milyon dolar ihracat, 15 milyon dolar civarında da ithalat gerçekleştirdiklerini belirten Büyüksimitci, bu rakamların yeterli olmadığını, karşılıklı ziyaretlerle dış ticaret verilerinin çok daha yukarılara çıkacağını kaydetti.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama ise özellikle enerji, sağlık ve inşaat alanlarında Kayserili firmalarla işbirliği yapabileceklerini, bunun içinde her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Programa, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, il protokolü ve sanayiciler katıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Kayseri Sanayi Odası Endonezya Türkiye Kayseri Ekonomi Güncel Haberler

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