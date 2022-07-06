Türkiye, dünya nüfusunun yüzde 1,1'ini oluşturdu

TÜRKİYE, 84 milyon 680 bin 273 nüfusu ile dünya nüfusunda 195 ülke arasında 18'inci sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun yüzde 1,1'ini oluşturdu. Türkiye'deki çocuk ve genç nüfus oranı, dünya ortalamasının altında, Avrupa ortalamasının ise üzerinde yer aldı. Türkiye'de 2020- 2025 dönemi için doğuşta beklenen yaşam süresi; erkekler için 75,6 yıl, kadınlar için 81,2 yıl olarak tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Dünya Nüfus Günü Bülteni'ni yayımladı. Birleşmiş Milletler (BM) nüfus tahminlerine göre, 2021 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 874 milyon 965 bin 732 kişi olduğu tahmin edildi. En fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 444 milyon 216 bin 102 kişi ile Çin oldu. Çin'i 1 milyar 393 milyon 409 bin 33 kişi ile Hindistan, 332 milyon 915 bin 74 kişi ile ABD izledi. 3 ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 40,3'ünü oluşturdu. Türkiye, 84 milyon 680 bin 273 kişi nüfusu ile 195 ülke arasında 18'inci sırada yer alırken dünya toplam nüfusunun yüzde 1,1'ini oluşturdu.

2020- 2025 dönemi için doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya genelinde 73,2 yıl; erkekler için 70,8 yıl ve kadınlar için 75,6 yıl olduğu görüldü. Türkiye'nin erkekler için 75,6 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü. Türkiye'de kadınlar için 81,2 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin de dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi