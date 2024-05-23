Türkiye'de Yapay Zeka Liseleri ve Üniversiteleri Açılmalı

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, Türkiye'de yapay zeka liseleri ile lisansüstü eğitim veren üniversitelerin açılmasını talep ettiklerini söyledi.

"Gelecekteyiz" sloganıyla bu yıl 6'ıncısı düzenlenen AI Tomorrow Summit 2024, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılımıyla Ankara Bilkent Hotel ve Konferans Merkezi'nde başladı.

Küçükşabanoğlu, zirvenin açılışında, Derneğin kuruluşundan bugüne yürüttükleri faaliyetlerle ülkeye ve topluma katkı sağlamaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin yapay zekadaki en büyük gücünün genç nüfusu olduğunu belirten Küçükşabanoğlu, "Bu gençlerimizin duygularını daha fazla bilgiye dönüştürebilirsek ülkemiz bir yapay zeka merkezi haline rahatlıkla gelebilir. Bunu hep birlikte başaracağız. Çünkü biz rüzgar esiyor diye duvar inşa edenler değil, rüzgar türbini inşa edenleriz." dedi.

Yapay zekanın 2030'a kadar yaklaşık 16 trilyon dolarlık ekonomi oluşturacağını ve ekonomik kalkınmanın itiş gücü olacağını ifade eden Küçükşabanoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Sağlık, tarım, savunma gibi alanlarda yapay zekanın büyük kolaylıklar sağlayabildiği açık. Toplumların sağlık, ekonomi, eğitim, enerji, dış politika, güvenlik alanındaki ihtiyaçları değişti. Yapay zekanın hayatımızın her sürecinde yer alacağını biliyoruz. Türkiye'nin dünyadaki ilk 10 ekonomiye gireceğine inanıyor, bu hedefe ulaşmak için yapay zeka başta olmak üzere teknoloji iş gücüne ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Yapay zekanın artık mizah, magazinsel olmaktan çıkıp Türkiye için gereklilik olduğunun farkındayız."

Türkiye "dönüşüme yön verecek" konumda

Küçükşabanoğlu, devletin öncülüğünde sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve iş dünyasının kenetlenip yeni dünyaya hazırlanmak için çok çalışması gerektiğini belirtti.

Yapay zeka kavramına dair algı ve süreçlerin, bu konuya ilişkin politikaların planlanmasına bağlı olduğunu dile getiren Küçükşabanoğlu, yapay zeka politikalarının acilen belirlenmesi ve istikrarlı bir şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

Küçükşabanoğlu, bu politikaların başında eğitimin geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"AIPA ailesi olarak teklifimizi tekrardan gündeme getirmek istiyoruz. Bizler Türkiye'de yapay zeka liselerinin, özellikle de lisans üstü eğitim veren üniversitelerin açılmasını istiyoruz. Hatta isminin de Ordinaryüs Profesör Cahit Arf olmasını öneriyoruz. Bu adımların atılması Türkiye için bir risk değil, ihtiyaçtır. Türkiye gibi iddialı bir ülkeye dünyadaki ikinci yapay zeka üniversitesinin açılması çok yakışacaktır."

Teknolojinin siyaset üstü bir konu olarak görülmesi gerektiğine işaret eden Küçükşabanoğlu, yapay zekanın daha çok konuşulması ve tartışılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Küçükşabanoğlu, Türkiye'nin son yıllarda bu konularda büyük atılımlar yaptığına dikkati çekerek, "Türkiye, yapay zekada artık sadece dönüşüme ayak uyduracak konumda değil, bizzat dönüşüme yön verecek konumdadır. " dedi.

Yapay zeka çalışan ülkelerin büyük zirveler düzenlediklerini belirten Küçükşabanoğlu, yıl sona ermeden AI Tomorrow Summit'in 7'ncisini Paris'te, 8'incisini Brüksel'de ve 9'uncusunu Pekin'de düzenlemeye hazırlandıklarını ifade etti.