Türkiye'de Kahverengi Kokarcaya Karşı 1 Milyondan Fazla Samuray Arısı Salınacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, kahverengi kokarca ile mücadele için Türkiye genelinde 1 milyondan fazla samuray arısı salınımı yapılacağını açıkladı. Ordu'da bu yıl 245 bin samuray arısının doğaya salınması planlanıyor.

Türkiye'de kahverengi kokarcaya karşı 1 milyondan fazla samuray arısı salınımı yapılacak

ORDU - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde 1 milyondan fazla samuray arısının salınımı yapacaklarını belirterek, Ordu'da ise bu yıl 245 bin adet samuray arısının doğaya salınacağını söyledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'da bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Ordu Valiliği toplantı salonunda düzenlenen sektör buluşmaları toplantısının ardından, Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi'nde kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında düzenlenen samuray arısı salımı programına katıldı.

"Türkiye genelinde 1 milyon samuray arısı salınacak"

Bakan Yardımcısı Gümen, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan 'Kahverengi Kokarca Eylem Planı' kapsamında samuray arısı salımı ile ilgili olarak basın mensuplarına açıklama yaptı. Gümen, "Bugün, Ordu'da kahverengi kokarcayla biyolojik mücadelede kullanmış olduğumuz samuray arısının salınımı için bir araya geldik. Aslında geçen yıl samuray arısı salınımını tüm Türkiye'de 207 bin adet yapmıştık. Bu sene sadece Ordu'da 245 bin salınım yapacağız. Toplamda Türkiye'de 1 milyondan fazla samuray arısı salınımı yapacağız. Biyolojik mücadele bizim için büyük bir adım. Biyoteknik mücadelede de tuzaklarımız var, bunlardan da sadece 15 bin adet il müdürlüğümüz tarafından dağıtıldı. Bir şekilde mekanik mücadele, biyolojik mücadele, biyoteknik mücadele, kimyasal mücadele ile kahverengi kokarcayla mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.

"Üretimleri kendi enstitülerimizde yapılıyor"

Gümen, samuray arılarının bakanlığa ait enstitülerde yapıldığını ifade ederek, "Eylem planımızı açıklamıştık buna uygun olarak Sayın Valimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber mücadelemizi sürdürüyoruz. Desteklerini bizden esirgemiyorlar. Bölgede iki tane enstitümüz de bu biyolojik mücadelede kullandığımız samuray arılarını doğaya serbest bırakacağız. Bunların üretimini kendi enstitülerimizde yapıyoruz. Bu mücadelenin oldukça etkili olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımı ile birlikte kokarca ile mücadele kapsamında yaklaşık 3 bin samuray arısı doğaya bırakılarak salımı gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU - Ekonomi
Kızına tekme atıp merdivenden yuvarlayan acımasız babanın ilk ifadesi

Acımasız babanın yaptığı yanına kalmadı! İşte ilk ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırvat serbest dalışçı Vitomir Maricic'den su altında en uzun süre nefes tutma rekoru

Suyun altında 29 dakika nefesini tutarak adını Guinness'e yazdırdı
ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız

ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
Ticaret Bakanlığı'ndan Kocaeli'de boş araziye salatalık döken kişiye dev ceza

Bakanlık o görüntüler üzerine harekete geçti! Dudak uçuklatan ceza
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
ABD basını: İsrail ancak 10-12 gün daha dayanabilir

İsrail kaç gün daha dayanabilir? ABD basınından olay iddia
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.