Türkiye'de Faal Girişimlerin Yüzde 43,7'si Hizmet Sektöründe

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022'de faal girişimlerin yüzde 43,7'sinin hizmet sektöründe, yüzde 36,1'inin ticaret sektöründe yer aldığını açıkladı.

TÜİK, 2022 yılına ilişkin sanayi ve hizmet istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2022 yılında faal olan girişimlerin yüzde 43,7'si hizmet sektöründe, yüzde 36,1'i ticaret sektöründe yer aldı. Hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 38,3'ünü, sanayi sektörünün istihdamdaki payı yüzde 28,7 olarak gerçekleşti. Ticaret sektörü ciroda yüzde 43 pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 15, sanayi sektörünün ciro payı yüzde 37,1 oldu.

2022'de üretim değeri, imalatta 10 trilyon 312 milyar TL, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 2 trilyon 381 milyar TL, ticarette 2 trilyon 358 milyar TL, ulaştırma ve depolamada 1 trilyon 940 milyar TL, inşaatta 1 trilyon 732 milyar TL olarak gerçekleşti.

İmalat sanayisindeki girişimlerin yüzde 56,4'ü düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Bu faaliyetlerdeki girişimler, istihdamın yüzde 51,2'sini, cironun yüzde 35,2'sini oluşturdu.