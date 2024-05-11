Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Taşınmazlar Acele Kamulaştırılacak

Türkiye'de farklı illerde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) ait "154 kV Birecik OSB Transformatör Merkezi Projesi" kapsamında bazı taşınmazlar TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Kırklareli'de Airres-4 RES Elektrik Üretim Tesisinin kapasite artışı için gerekli olan bazı taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV R3-Elazığ-1 RES TM-154 kV Maden TM Enerji İletim Hattı Projesi" ve "154 kV Gönen-Çan Girdi Çıktı Ihlamur RES TM Enerji İletim Hattı (Hat 1 ve Hat 2 Kısmı) Projesi" kapsamında bazı taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİŞA Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırma yapılacak.