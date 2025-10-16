Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Afrika'ya bakışlarının "kardeşlik, adalet ve eşitlik temelinde, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri" üzerine inşa edildiğini belirterek, "Zirvemizin (Türkiye- Afrika İş ve Ekonomi Forumu) konusu, küresel ekonomik belirsizlikte birlikte yol almak ve küresel meydan okumalara karşı güç birliği yapmak, Türkiye- Afrika ortaklığını güçlendirmektir." dedi.

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla düzenlenen forum kapsamında, "Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu Ortak Bildirisi" açıklandı.

Konuya ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün başlayan ve yarın sona erecek büyük buluşmada 27 Afrika ülkesi ve 4 bölgesel kuruluştan 28 bakan, çok sayıda bakan yardımcısı, üst düzey temsilci ve 4 bine yakın Afrikalı ve Türk iş insanının bir araya geldiğini söyledi.

Resmi oturumların yanı sıra birçok alanda panel, sergi ve iş görüşmesi gerçekleştirildiğini dile getiren Bolat, "TABEF, Türkiye ile Afrika arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmeyi ve Afrika'nın gelişmesine katkılar sunmayı hedeflemektedir." diye konuştu.

Bolat, Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminde ve diğer alanlarda yaşanan gelişmelerden bahsederek, "Ticarette, yatırımlarda, müteahhitlikte, hizmetler sektöründe, ulaştırmada ve enerji alanında Türkiye-Afrika ilişkileri olağanüstü ilerleme kaydetti. 2003 yılında Türkiye'nin Afrika ile dış ticareti 5,4 milyar dolar iken, geçen yıl 37 milyar dolara yükseldi. Bu yıl da 40 milyar dolar olmasını tahmin ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"Afrika'ya bakışımız kazan-kazan ilkeleri üzerine inşa edilmiştir"

Bakan Ömer Bolat, Afrika'da açılan büyükelçilik ve THY'nin uçtuğu nokta sayısında, Türk müteahhitlik firmalarının üstlendiği proje hacminde yaşanan artıştan bahsederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Afrika kıtası 1,5 milyarı aşan nüfusuyla 2050 yılında dünya nüfusunun 4'te birini oluşturacaktır. Afrika zengin kaynakları, iç pazarı ve genç nüfusuyla dünyanın bundan sonraki ekonomik gelişmesinin lokomotifi haline gelecektir. Türkiye Cumhuriyeti olarak Afrika'ya bakışımız kıta ülkeleriyle kardeşlik, adalet ve eşitlik temelinde karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri üzerine inşa edilmiştir. Bu çerçevede, TABEF zirvemizin konusu küresel ekonomik belirsizlikte birlikte yol almak ve küresel meydan okumalara karşı güç birliği yapmak, Türkiye-Afrika ortaklığını güçlendirmektir."

"Ticaret hacmini daha ileriye taşımak istiyoruz"

Afrika Birliği Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madencilik Komiseri Francisca Tatchouop Belobe de değişmekte olan küresel bağlam çerçevesinde düzenlenen forumun çok önemli olduğunu söyledi.

Belobe, küresel ekonominin çok ciddi stres altında olduğunu ve enflasyonist baskılar, bozulmakta olan tedarik zincirleri, iklim şokları ve gittikçe artan jeopolitik gerginliklerin daha dirençli ortaklıklara ittiğini kaydetti.

Bunu yaparken eş yatırımlarla ve projelerle ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini altını çizen Belobe, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu anlamda Türkiye ve Afrika zaten sıfırdan başlamıyor bu yolculuğa. Zaten mevcut kurmuş olduğumuz, inşa ettiğimiz temelin üzerine inşa ediyoruz. Bu yönde bu forumun beşincisi düzenlenmekte bu sene. Daha önceki dört Afrika Türkiye İş ve Ekonomi Forumu'nda inşa ettiklerimizin üstüne inşa etmek hatta bunların ötesine geçmek istiyoruz ve Türkiye'den Afrika'ya doğrudan yatırımları daha da artırarak ilerlemek istiyoruz. Az önce bahsedildiği gibi Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında ticaret hacmi 40 milyar doları aştı, aşmakta. Bu bağlamda Afrika'nın 2063 stratejik çerçevesi bünyesinde bunları daha da ileri taşımak istiyoruz."

Tematik alanlar belirlendi

Ticaret Bakanı Bolat ile Afrika Birliği Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madencilik Komiseri Belobe'nin katıldığı toplantıda "Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu Ortak Bildirisi" açıklandı.

Forumun "Türkiye-Afrika arasındaki stratejik ekonomik iş birliğini derinleştirmek ve dayanıklı, karşılıklı faydaya dayalı bir ortaklık yoluyla sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmek" amacı doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilen bildiride, mevcut küresel ekonomik belirsizlik ortamında düzenlenen etkinliğin Türkiye ile Afrika arasında dayanıklı, kapsayıcı ve dönüştürücü ekonomik ortaklıklar inşa etmenin önemini vurguladığı belirtildi.

Ortak bildiriye göre, forum, ekonomik dönüşüm, sanayileşme ve bölgesel entegrasyon konularında ortak vizyonu vurgulayarak, Afrika Birliği'nin 2063 Gündemi'ne ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ne olan bağlılığını yeniden teyit etti.

Forum, Türkiye-Afrika ekonomik ilişkilerinin artan stratejik önemini memnuniyetle karşılarken, değer zinciri geliştirme, ticaretin çeşitlendirilmesi, teknoloji transferi ve ortak altyapı yatırımları alanlarında işbirliğinin daha da derinleştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

İkili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi yönünde taahhütte bulunan forum, iş dünyalarının kendi içindeki ve hükümetler ile işbirliği ve diyaloğunun saygılı, yapıcı ve kazan-kazan temelli bir çerçevede belirlenen tematik alanlarda sürdürülmesini temenni etti.

Bu tematik alanlar, "gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda üretimi işbirliği, "Türkiye-Afrika uluslararası sivil havacılık işbirliği", "ilaç ve tıbbi malzeme sektörü", "Türkiye-Afrika lojistik merkezi", "kadın liderliği ve girişimcilik", "rekabetçi ve işbirliğine dayalı tekstil sektörü", "enerji ve madencilik", "Afrika'nın altyapı finansmanı ihtiyaçlarının karşılanması" ve "ticaret, teknoloji ve dijital üretim" şeklinde sıralandı.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen forumun çıktılarının hayata geçirilmesi konusunda mutabık kalınırken, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumunun 6'ncısının 2027 yılında gerçekleştirilmesi kararı alındı.