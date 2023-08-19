Türk Şirketi Hatching Time, Amerika'nın En Hızlı Büyüyen Şirketleri Arasında

Türk şirketi Hatching Time, Amerika'nın en hızlı büyüyen 5 bin şirketi arasında 159. sırada yer aldı. Şirketin kurucusu Yağız Aksu, ürünlerinin kalite ve teknoloji açısından diğer ürünlerden daha ileri seviyede olduğunu belirtti. Hatching Time'ın hedefi 1 milyar lira ciro yapmak.

Amerika'nın en hızlı büyüyen 5 bin şirketi arasında 159'uncu sırada yerini alan Hatching Time şirketinin kurucusu Yağız Aksu, "Ürünlerimizin halihazırda orada bulunan ürünlerden çok daha ileri seviyede olduğunu gördük. Türkiye'de üretmeye devam edeceğiz. Bu başarının Türkiye'deki birçok üreticiye örnek teşkil etmesini, onları cesaretlendirmesini diliyoruz" dedi.

Türkiye'de 1981 yılında kurularak kanatlı hayvancılık alanında faaliyet gösteren 'Çimuka' firmasının 2018 yılında Kuzey Amerika distribütörlüğünü üstlenerek 'Hatching Time' adıyla Amerika ve Kanada'ya sokan Yağız Aksu'nun macerası, başarıyı beraberinde getirdi. Hatching Time şirketi, Amerikan Inc. Magazine Dergisi'nin her yıl düzenli olarak yayımladığı 'Amerika'nın en hızlı büyüyen 5 bin şirketi' 2023 listesine girmeyi başardı. 2019 yılında cirosu 2 milyon lira olan şirket, 2022 yılının cirosunu 120 milyon lira yaparak 60 kat büyüme gerçekleştirdi.

5 bin şirket arasında listenin 159. sırasına oturarak büyük bir başarı elde eden Hatching Time'ın kurucusu ve üst yöneticisi Yağız Aksu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada bu başarının ürünlerin kalite, verimlilik, teknoloji ve kullanıcıya sağladığı kolaylık sayesinde olduğunu söyledi.

"2022 yılında geldiğimiz rakam 120 milyon lira civarında"

Yağız Aksu, 2018 yılının sonuna doğru Hatching Time adıyla Amerika pazarına girdiklerini kaydederek, "Amerika'ya girerken yaptığımız market araştırmasıyla ürünlerimizin halihazırda orada bulunan ürünlerden çok daha ileri seviyede olduğunu gördük. Amerika'ya girmemizin sebebi de buydu. İlk satış yaptığımız Mart 2019'u takiben o seneyi hemen hemen 2 milyon lira civarında ciroyla kapadık. 2022 yılında geldiğimiz rakam 120 milyon lira civarında" dedi.

Inc. Magazine Dergisi'nin Amerika'nın en hızlı büyüyen 5 bin şirketi listesine girdiklerini hatırlatan Aksu, şöyle devam etti:

"Inc yayımının yapmış olduğu, Amerika'nın en hızlı büyüyen 5 bin şirketi listesi 2019 ve 2022 satışlarının karşılaştırılarak, direkt olarak büyüme oranına bakılmasıdır. Biz bu listede yüzde 3 bin 200 büyüme ile 159. sırada yer aldık. Inc'in 5 bin listesi, Amerika'da çok bilinen, yatırımcıların çok dikkat ederek takip ettiği bir liste. Bu listede yer almak bize gurur veriyor ve aynı zamanda ilerisi için motivasyon sağlıyor. Bu başarının Türkiye'deki birçok üreticiye örnek teşkil etmesini, onları cesaretlendirmesini diliyoruz."

"Müşterilerimiz bizimle birlikte büyümeye devam ediyor"

Ürettikleri ürünlerin sadece tavuk değil, diğer birçok kanatlı hayvan için de uygun olduğunu belirten Aksu, "Ürünlerimizin hepsi hobi ürünleridir. 'Evimde 10 tavuk var, bundan ne şekilde verim sağlayabilirim' noktasında kuluçka makineleriyle, kafes sistemleriyle, yolum aparatlarıyla bu faydayı müşterimize sağlamaya çalışıyoruz. Müşterilerimiz zamanla bu ek geliri oluşturdukça bizimle birlikte büyümeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Amerika'da bin 300 farklı noktada raflarda bulabiliriz"

Aksu, "İlerleyen zamanlarda zincir yapı marketlere girerek ürünlerimizi müşteriye birebir götürme hedefindeyiz. Bu alanda birkaç firma ile görüşüyoruz. Umut ediyoruz ki görüşmelerimizi olumlu sonlandırarak ürünlerimizi Amerika'da bin 300 farklı noktaya ulaştırabiliriz. Bu da bize Amerika ağında çok büyük satışlara, çok büyük noktalara erişmemize yardımcı olacaktır. Ürünlerimize ve sektöre yenilikçi yaklaşımımıza güveniyoruz. Aynı zamanda kendimizi geliştirmek için de çok çalışıyoruz. Müşteri geri bildirimlerine ve Ar-Ge faaliyetlerine önem veriyoruz. Mutedil veya yabancı ürünlere baktığımızda onlardan daha iyi bir seviyede olduğumuzu, daha iyi kalite, daha iyi teknoloji sağladığımızı kolaylıkla söyleyebiliriz" diye konuştu.

Hatching Time'ın hedefi 1 milyar lira ciro

Hedefleri doğrultusunda Amerika'da çalışmalara devam edecekleri vurgusunu yapan Aksu, şunları kaydetti:

"3 ila 5 sene içerisindeki hedeflerimizde satışlarımızın 1 milyar lira seviyesine gelmesinin ulaşılamaz rakamlar olduğunu düşünmüyoruz. Amerika'da 11 kişilik çalışma ağımız var ama büyüme hızımıza bakarsak bu bize yeterli olmayacak. İlerleyen zamanlarda şu anki faaliyet alanımızı genişletmek, farklı depolar açmak da hedeflerimiz arasında. Ama üretimimizi Türkiye'de tutmak istiyoruz. Ürünlerimizin ustalığını, gelişimini, değişimini Türkiye'de yapmak istiyoruz. Üretimimizi oraya taşımak gibi bir planımız yok."

Aksu, firma olarak kullandıkları, ürettikleri ve pazarladıkları tüm ürünlerin yerli ve milli olduğunu dile getirdi. - ANKARA