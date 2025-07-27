Fatma Şahin İşler'den Askeri Ekipman Üretimi

Teknik tekstil alanındaki tecrübesini askeri ekipman üretimine taşıyan Türk kadın girişimci Fatma Şahin İşler, Türkiye'nin önde gelen kurumlarının yanı sıra yaklaşık 15 ülkenin ordusuna uyku tulumundan askeri üniformaya kadar geniş yelpazede üretim yapıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) bugün sona eriyor.

Fuarda Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi şirketlerinin yanı sıra yüksek katma değerli üretim yapan Türk girişimciler de yerini aldı.

Türk kadın girişimci Fatma Şahin İşler tarafından kurulan ve yüksek katma değerli teknik tekstil ürünleri ve askeri ekipmanlar üreten Nunatak Teknik Tekstil ve Dış Ticaret AŞ de fuarda öne çıktı.

AR-GE çalışmalarıyla ürettiği ekipmanlar yurt dışından talep görmeye başladı

Fatma Şahin İşler tarafından 1994 yılında uyku tulumu üretmek amacıyla kurulan Nunatak, ürün yelpazesini genişleterek farklı ürünlerin üretimine başladı.

Yaklaşık 10 yıl önce üretim yelpazesini teknik tekstil ve askeri ekipman alanına kaydıran İşler, yerli ve milli üretim vizyonuyla alanında uzman ekibiyle yoğun şekilde AR-GE çalışmaları gerçekleştirdi.

Dünyanın en sıcak ikliminden en soğuk bölgesine kadar farklı hava şartlarına yönelik ürünlerin imalatına başlayan şirket, ikamet alanlarından uzun süre uzak kalan, cephede bulunan, arama kurtarma çalışmalarına katılan ya da kamp yapanların hayatını idame ettirmeleri için gerekli ekipmanlar üzerinde çalışmalarını sürdürdü.

Ürünlerini AR-GE çalışmalarının yanı sıra kullanıcılardan aldığı geri dönüşlerle hayata geçiren şirket, bu sayede yurt içinden ve dışından önemli siparişler almaya başladı.

Uyku tulumundan soğuk iklim kıyafetlerine, taktik giysilerden su geçirmez ve nefes alabilen kıyafetlere ve askeri üniformalara kadar geniş üretim yelpazesi bulunan şirket, son olarak bıçak darbelerine dayanıklı ve yanmaz taktik takım elbise üretti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve AFAD başta olmak üzere Türkiye'deki çok sayıda kurum ve kuruluştan sipariş alan Nunatak, Almanya'dan Rusya'ya kadar yaklaşık 15 ülkenin ordusu için üretim yapıyor.

"Katar'a serinletici, Norveç'e soğuktan koruyucu kıyafet üretiyoruz"

Nunatak Teknik Tekstil ve Dış Ticaret AŞ Kurucusu Fatma Şahin İşler, AA muhabirine, tekstil üretimindeki 30 yıllık birikimlerini 10 yıl önce önemli bir adım atarak askeri alana taşıdıklarını belirterek, "Yurt içi ve dışında askeriyeye ve orduya iş yapan, çok fazla ürün geliştiren, yerli ve yabancı müşteriler ve Avrupalı ordularla da çalışan, kendi ordumuza da hizmet veren bir firma olduk." dedi.

Çok fazla ürün geliştirdiklerini dile getiren İşler, "AR-GE yapıyoruz ve ürün geliştirirken motivasyonumuz gerçekten kendi ordumuz ve askerimiz. Öncelikle kendi askerimizin en iyisini kullanması için çaba harcıyoruz ama aynı zamanda kendi ordumuz için geliştirdiğimiz ürünleri yabancılara da veriyoruz." diye konuştu.

İşler, farklı iklimlerde kullanılmak üzere geliştirilen ürünlerde uzmanlaştıklarını kaydederek, çok sıcak ülkelerden çok soğuk bölgelere kadar geniş bir yelpazeyi hedeflediklerini söyledi.

Katar'a serinletici, Norveç'e ve İsveç'e soğuktan koruma amaçlı kıyafetler ürettiklerini anlatan İşler, tüm iklim çözümlerini sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Yüksek teknolojik ürünler üretiyoruz"

Fatma Şahin İşler, çok sayıda askeri üniforma yaptıklarını ve çok sayıdaki farklı birliğin üniformalarını ürettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu üniformalar dışında termal içlikler, çadırlar, uyku tulumları, soğuk iklim kıyafetleri, kampetler, ranzalar, depremle alakalı bir sürü ürün yapıyoruz. Arama kurtarma malzemeleri ve ekipmanları ile ilgili çalışmalarımız var ama ana konumuz yüksek teknolojik ürünler üretiyoruz. Sağlam, dayanıklı, askerin sahada kullanırken konforunu maksimuma çıkartıp ihtiyacını azaltacak ve savaşmaya odaklanabilmesini sağlayacak giysiler ve kıyafetler yapıyoruz."

İşler, Türkiye'de başta TSK olmak üzere çok önemli kurum ve kuruluşların tedarikçisi olduklarını kaydederek, yurt dışında Almanya, Norveç, Polonya ve İtalya gibi ülkelerde distribütörlüklerinin bulunduğunu, birçok ülke ile çalıştıklarını, 15 civarındaki ülkeye ihracat yaptıklarını anlattı.

Ülkenin ordularına direkt veya ordularının tedarikçilerine satış yaptıklarını ifade eden İşler, "Genelde onların talep ettiği ürünleri üretiyoruz. Zaman zaman bize sorunu iletip çözüm üretmemiz için de talepleri oluyor." dedi.

"Türkiye'de ilk olan taktik takım elbiseye yurt dışından talep var"

Fatma Şahin İşler, AR-GE çalışmaları sonucunda ürettikleri taktik takım elbiseyi ilk kez bu fuarda sergilediklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de ilk, dünyada var mı bilmiyorum. Daha sivil görüneceğiniz ama aynı zamanda taktik olarak ihtiyaç duyacağınız bütün özellikleri taşıyan bir takım elbise bu. Dışarıdan baktığınızda anlama şansınız yok ama kumaşı yanmaz, bıçaklı saldırılara karşı dayanıklı bir ara kat var. Cekete şarjörlerini takabiliyorsunuz. Taktığınızda silahın görünmemesi için özel tasarlanmış kalıbı var. İçinde şarjör için bir alan var. Ceketin her iki tarafında faraday kafesi var. Mesela toplantıya gireceksiniz ya da özel bir görüşme yapacaksınız. O görüşmede cep telefonunu koyarak sinyali tamamen kesebiliyorsunuz. Kendinize güvenli bir alan oluşturmanıza da yarıyor. Herhangi bir patlama olduğunda veya yangın çıktığında güvenli alana geçene kadar alevlerden ve yangından etkilenmemeniz için özel bir kumaş kullanıyoruz."

İşler, taktik takım elbisenin tüm üretim ve kalite belgelerini aldıklarını, yakın zamanda seri üretimine başlayacaklarını kaydederek, "Yurt dışında özellikle yönetici pozisyonunda bulunanlardan ciddi talep var." diye konuştu.

Müşterilerinin büyük kısmının yurt dışından olduğunu dile getiren İşler, çoğunun fuarda kendilerini ziyaret ettiğini, IDEF 2025'ten memnun kaldıklarını sözlerine ekledi.