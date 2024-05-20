Türk İş Kadınları Plaket Töreni, Fuat Paşa Yalısı'nda Gerçekleşti

Türk İş Kadınları Plaket Töreni, Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde 4. kez gerçekleştirildi. Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün'ün sunuculuğunda gerçekleşen görkemli tören, Fuat Paşa Yalısı'nda düzenlendi.

Onur konuğu Pınar Eczacıbaşı'nın açılış konuşmasıyla başlayan törende, Eczacıbaşı; "Bir toplumda kadının emeğinin toplumu yücelttiğini ve iş dünyasında kadınların ön plana çıkmasının ekonomik başarının da artması anlamına geldiğini vurguladı. Kadınların dünyaya erkeklerden farklı bir bakış açısıyla baktıklarını belirten Eczacıbaşı, üretmenin kadınların ruhunda var olan bir olgu olduğunu ve kadınların daima daha güzel, daha iyi ve daha doğruyu üretmeye çalıştığı için toplumu geliştirdiğini" ifade etti.

Törende Sanat, cemiyet, siyaset, medya ve iş dünyasından önemli iş kadınlarına plaketleri takdim edildi. Dilek İmamoğlu, Türkan Şerbetçi, Zahide Yetiş, Esin Yağmurdereli, Bedia Teymur, Monik İpekel, Hülya Hökenek, Ece Gürsel, Nur Ertürk, Ece Pirim, İvana Sert, Pınar Bent ve Nermin Öztürk gibi birçok önemli isme plaketleri verildi.

Gecede, Türkiye genelinden ve yurt dışından kendi işini kurmuş küçük, orta ve büyük ölçekli 100 girişimci Türk iş kadınına da plaketleri takdim edildi.

Gelin Damat markası sponsorluğunda düzenlenen Türk İş Kadınları töreninde konuşan Gelin Damat Dergisi İmtiyaz Sahibi ve Türk İş Kadınları Kurucusu Ferhat Muğurtay, "Bu gecede iş hayatındaki kadın gücünü, varlığını ve başarısını kamuoyuna sunuyoruz. Girişimci iş kadınlarını cesareti, başarısı ve liderliklerinden dolayı onurlandırmak bizim için büyük bir gurur. Bu topluluğun içinde bulunan ve destek veren tüm iş kadınlarına, kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ederiz. Kendi işini kurmuş tüm girişimci iş kadınlarını da bu oluşuma davet ediyoruz," dedi.