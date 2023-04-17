TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Teklifi kabul etmeyeceğimizi ifade ettik

TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuda çalışan işçileri ilgilendiren 2023 toplu iş sözleşmeleriyle ilgili olarak "Sayın Bakan, İşveren Sendikası'nın verdiği teklifi ben, '12 bin düşük ücrete' çekiyorum. Yukarıdaki ücreti de 'yüzde 40'a getiriyorum' ifadesini kullandı. Bu gelişme kötü değil iyi bir gelişme. Ama bunu kabul etmeyeceğimizi ifade ettik" dedi.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren '2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü' görüşmelerinde süreç devam ediyor. Bu çerçevede TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, zam pazarlığında son durumu açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelen TÜRK-İş Başkanı Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yüzde 40 civarında zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin 12 bin lira olduğunu açıkladı. Ayrıca işçi talebinin yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret olduğunu sözlerine ekleyen Atalay, "Bize 2 hafta önce taban ücret 11 bin 500 lira verdikleri ücreti yüzde 30 ifade ettiler. Biz bunları kabul edemeyeceğimizi geçtiğimiz hafta perşembe kamuoyuna açıkladık. Bugün Türk-İş Kamu Koordinasyon Kurulu'nu topladık. HAK-İş de kendi koordinasyon kurulunu topladı. Saat 14.30 civarında da bakanlık bize randevu verdi. Sayın Bakan, 'İşveren Sendikası'nın verdiği teklifi ben, 12 bin düşük ücrete çekiyorum. Yukarıdaki ücreti de yüzde 40'a getiriyorum' ifadesini kullandı. Bu gelişme kötü değil iyi bir gelişme. Ama bunu kabul etmeyeceğimizi ifade ettik. Bayramdan sonra yeni bir durum değerlendirmesi yapacaklarını umut ediyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Bugün gelinen nokta küçümsenecek bir nokta değil. Ama bunun üstüne çıkılması gerektiğini ifade ettik. Bizim teklifimiz ile arasında bir fark var, onun kapatılmasını bekliyoruz. Bu teklif yeterli değil" diye konuştu.