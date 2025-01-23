TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifalar diledi

Türkiye İşçi Sendikaları (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplantısı, Ergün Atalay başkanlığında Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'nde yapıldı. TÜRK-İŞ'e bağlı sendika başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesi ele alındı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Çayırhan'da toplanmalarının sebebinin Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesi olduğunu dile getirerek, özelleştirmenin bölgedeki birçok insanı maddi ve sosyal açıdan etkileyeceğini vurguladı. Atalay, "Toplanmamızın sebebi malum, kasım ayında buradaki Beypazarı, Çayırhan ve Nallıhan bölgesindeki madeni, enerjiyi, spor tesislerini, sağlık ocaklarını, hastaneleri, okulları kapsayan, bu sosyal tesislerin de bir bölümünde yarısını, bir bölümünde dörtte üçüncünü satıyorlar. Türkçesi bu. Diyorlar ki, 'Biz burayı satıyoruz. Bunu satarken de ocaklarla beraber buradaki alanları, arazileri satacağız.' Bugüne kadar özelleştirmeler bu ülkeye hiç hayır getirmedi. Özelleşen yerleri yakinen biliyoruz. Dörtte üçü kapanmış durumda" açıklamasında bulundu.

"Bolu otel yangınında sorumluların gözünün yaşına bakmadan hesap sorulmalı"

Atalay, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu adına Bolu Kartalkaya'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralılara ise acil şifalar diledi. Atalay, yangının sorumlularının tespit edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonucu nereye gidiyorsa gitsin dünyanın her yerinde 'bu kazadır, şöyle oldu, böyle oldu' demenin anlamı yok. En altından en sonuna kadar araştırılsın. Bunun sorumluları kimse hiç gözünün yaşına bakmadan, makamı ne oluyorsa, mevkisi ne oluyorsa, statüsü ne oluyorsa hesap vermediği müddetçe biz bunların, bu kazaların, bu olayların önüne geçme şansımız yok" diye konuştu.

Atalay, iş kazalarının ve iş cinayetlerinin sonunun gelmediğini söyleyerek, "İstediğin kadar kanunu, yasayı çıkart. Bazı insanların gözünü kar hırsı bürümüş. Daha çok nasıl para kazanırım, daha ucuz işçi nasıl çalıştırırım orada. Sendika var mı yok mu, hiç söylemiyorum bunu. Çünkü turizmde baktığınız zaman sendika yüzde 1, yüzde 2 derecesinde. Onu konuşmanın da hiçbir anlamı yok. Şu anda o noktada değiliz" şeklinde konuştu.

Toplantının gündem maddelerinin arasında Beypazarı ve Nallıhan'daki termik santralin ve kömür madeninin özelleştirilmesinin yer aldığını aktaran Atalay, "20 Kasım'da arkadaşlarımız burada eyleme başladılar. Eylemin başından sonuna kadar beraber hareket ettik. Bugün de şu anda burada ne yapabiliriz, ne yapmamız gerekiyor?" ifadelerine yer verdi.

"Kamu işçilerinin, taşeronların beklentisi var"

Atalay, "Kamu işçilerinin, taşeronların beklentisi var. Emeklilerin durumu ortada. Asgari ücreti beraber yaşadık. Olanlar ortada. Vergiyle ilgili olumlu düzenleme yapılmadı. 7 aydır Türkiye'nin değişik bölgelerinde 17 adet mitingler, eylemler, seminerler, bölge toplantıları yaptık. Ama bugüne kadar bununla ilgili müspet bir cevap almadık. Bu sürdürebilir bir iş değil" dedi.

Atalay, işçilere, emekliye ve taşeron işçilerine kulak verilmediğini söyleyerek, kamu işçisinin durumunun asgari ücret seviyesine geldiğini, özel sektörde ise sıkıntıların devam ettiğini vurguladı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Genel Başkanı Nurettin Akçul ise, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak kamuoyunun ve yetkililerin dikkatini çekmek için olağan Başkanlar Kurulu toplantılarını Çayırhan'da gerçekleştirdiklerini söyledi. Akçul, yapılacak olan özelleştirmenin sadece bölgedeki çalışanları değil, yöreyi, esnafı, aileleri ve hatta Türkiye'nin tamamını ilgilendiren bir mesele olduğunu belirtti.

"Özelleştirmenin ertelenmesini değil, tamamen iptalini istiyoruz"

Akçul, Özelleştirme İdaresinden ihalenin 3 ay ertelendiği haberini almalarıyla üretimin durmaması ve müzakere sürecinin tekrar başlaması adına özelleştirme girişimine karşı gerçekleştirdikleri eylemleri durdurduklarını belirterek, "Şimdi bugün 23 Ocak. Bildiğim kadarıyla henüz netleşen, karardan vazgeçilen bir durum söz konusu değil. O zaman da söyledim, şimdi de söylüyorum. Bu satış ve özelleşme ihalesini durdurun. Erteleme değil, tamamen iptalini istiyoruz. Buranın satışı veya özelleşmesinin hiçbir mantıklı gerekçesi yok. Burada oturmuş bir düzen, bütünleşmiş bir yapı var. Esnafıyla, halkıyla, işçisiyle, işvereniyle mutlu, huzurlu bir geçim devam ediyor. Özelleştirilmek istenen bu saha, yalnızca işçilerin değil, bölgedeki herkesin ekonomik can damarı. Özel sektörün kısa vadeli kar hedefleri doğrultusunda yapacağı hamleler, madenin kamu yararına sunduğu hizmeti ve sosyal faydaları bertaraf edecek ve bu can damarını kurutacaktır" şeklinde konuştu.

Toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA