Türk ihraç ürünleri Venezuela pazarında vitrine çıktı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB); Türkiye'nin uzak pazarlara yönelik dış ticaretini güçlendirmek için diplomasi trafiğini yoğunlaştırdığı ülkeler arasında bulunan Venezuela'da Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenledi. Başkent Karakas'ta stant açan Türk ihracatçılar, gıdadan kozmetiğe, kişisel bakımdan inşaat malzemelerine kadar geniş yelpazede ürünlerini tanıtma imkanı buldu.

Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle 20-24 Eylül tarihleri arasında 32 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na AKİB Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Yönetim Kurulu Başkanı R. Onur Kılıçer, Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, AKAMİB Başkan Yardımcısı Bülent Aymen, AKMİB Başkan Yardımcısı Uğur Ateş ile bu birliklerin yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez fuarın açılış kurdelesini kesti

Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılış törenine Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo, Ticaret Bakanı Dheliz Alvarez, Gıda Bakanı Carlos Leal Telleria ve Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu katıldı. Açılış seremonisinin ardından Rodriguez ve beraberindeki heyet ile Büyükelçi Karamanoğlu, AKİB'e bağlı Birliklerin yöneticileri eşliğinde Türk firmaların stantlarını ziyaret ederek, teşhir edilen ürünler hakkında ilgililerden bilgiler aldı. ASHİB Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, fuar anısına Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'e kendi resminin olduğu tablo hediye etti.

Beş gün boyunca Türk firmaların Venezuelalı muhataplarıyla doğrudan iletişim kurmasına imkan sağlayan fuarı, 9 binin üzerinde Venezuelalı firmanın temsilcisi ziyaret ederken, 150'nin üzerinde ticari anlaşma sağlandı.

Venezuela'nın önemli özel ekonomik bölgeleri arasında bulunan La Guaira Özel Ekonomik Bölgesi Yöneticisi Marcos Meléndez de fuarı ziyaret ederek Türk firmalarla yatırım imkanları üzerine görüşmelerde bulundu. Ayrıca, Türk firmalar ile La Guaira Valiliği arasında yatırım fırsatlarını değerlendirme amacıyla iyi niyet mutabakat zaptı imzalandı. Dev organizasyonda Türk ihracatçılarla istişarelerde bulunan ve ilgili sektörlerde Venezuela'nın ihracat potansiyeli hakkında değerlendirmeler yapan Büyükelçi Karamanoğlu, Türkiye kafilesini büyükelçilikte düzenlenen resepsiyonda ağırladı.

Kılıçer: Tüm sektörlerin yer aldığı Amerika Kıtası'ndaki ilk Türk İhracat Ürünleri Fuarı'nı gerçekleştirdik

AKİB Koordinatör Başkanı Onur Kılıçer, tüm sektörlerin yer aldığı Amerika Kıtası'ndaki ilk Türk İhracat Ürünleri Fuarı özelliği taşıyan etkinliğin çok verimli geçtiğini ve katılımcı firmaların yeni ticaret köprüleri kurduğunu belirtti. Türkiye'nin Venezuela pazarında 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 26,5 artış sağlayarak 358,1 milyon dolar ihracata imza attığını, 2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde ise ihracat performansının yüzde 2,7'lik artışla 226,3 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini söyledi. AKİB'in Venezuela pazarında en fazla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ve mamulleri ile su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerinde etkinlik gösterdiğini kaydeden Kılıçer, "AKİB'e bağlı ihracatçı firmaların Venezuela'ya en çok sattığı ürünleri makarna, konserve et ve sakatat, tatlı bisküvi ve gofret, mineral yağlar, sabun ve yıkama müstahzarları oluşturuyor. 2022 yılında 26,5 milyon dolar ihracata imza atan Birliğimiz, 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde 25,6 milyon dolar ihracat değerine ulaştı. Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın oluşturduğu sinerjiyle çok daha başarılı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum" dedi.

Çağan: Yakın işbirliğimizin sağlam temeller üzerinde yükseldiğini görmekten mutluluk duyuyoruz

AKMİB Başkanı Saadettin Çağan, yaptığı değerlendirmede Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın bir yandan mevcut ticari bağları güçlendirirken bir yanda da yeni işi birliklerinin temellerini atma fırsatı verdiğini vurguladı. Başkan Çağan, "Dost ve kardeş ülke Venezuela ile sahip olduğumuz böylesi köklü ilişkileri bugünkü yakın işbirliğimiz sağlam temeller üzerinde yükseldiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en zengin petrol rezervine sahip ülkesi olarak gösterilen Venezuela'da kimya sektörümüz için var olan büyük ticaret potansiyelini değere dönüştürmek için büyük gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Yamanyılmaz: Devlet Başkanı Maduro, 5 yıl önce Türk ihracatçılarına kapıları sonuna kadar açmıştı

ASHİB Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz ise Türkiye'den 10 bin 563 kilometre uzaktaki Venezuela ile geliştirilen güçlü bağların ticaret verilerine de yansıdığını, Venezuela'nın Türkiye ile imzaladığı Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması ile tarife satırlarının yüzde 91,7'sinde gümrük vergilerini en geç 7 yıl içinde sıfırlayacağı taahhüdünde bulunduğunu hatırlattı. Yamanyılmaz, tavuk, süt tozu, bakliyat, kabuklu ve kuru meyveler, un, bitkisel yağlar, zeytin, makarna, şekerleme, un, bisküvi, çikolata, makarna, konserve ve domates salçaları başta olmak üzere ihraç potansiyeli yüksek tarım ve gıda ürünlerinde Venezuela'nın önemli fırsatlar barındırdığını dile getirdi.

Yamanyılmaz, Venezuela pazarında inşaat malzemeleri, petrokimya, tıbbi ilaç ve malzemeler, kozmetik ve temizlik ürünleri, tekstil, hazır giyim, ayakkabı, ev ve mutfak eşyaları, tarım makineleri ve otomotiv yan sanayi sektörlerinde de yüksek ihracat potansiyeli bulunduğunu, Güney Amerika pazarının cazibesini değere dönüştürme adına Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın önemli bir hamle olduğunu vurguladı.

2019 yılında düzenledikleri sektörel ticaret heyeti gezisinde Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro'nun Türk heyetini kabul ettiğini dile getiren Yamanyılmaz, şunları söyledi:

"Türkiye dostu ve Türk televizyon dizilerinin hayranı Venezuela Devlet Başkanı Sayın Nikolas Maduro, 5 yıl önceki kabulünde "Size buradaki kapılar açık. Her türlü işbirliğine varız" deyip, bakanlarına da 'Ülkemizin ne ihtiyacı varsa öncelikle Türkiye'den karşılayacaksınız" talimatı vermişti. Geçen zamanda Türkiye ile Venezuela arasındaki dış ticaret daha da güçleniyor. Latin Amerika'yı Orta Doğu pazarına alternatif olarak görüyoruz. Her ürüne talep yüksek, liman ve depo sıkıntısı bulunmuyor. Venezuela'nın Amerika kıtasındaki gümrük birliğine dahil olması sebebiyle bu bölgedeki pazarlarda da etkili olacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Maduro, Türk heyetini canlı yayında konuk etti, açık destek verdi

Öte yandan, Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, devlet televizyonundaki programda Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu, ASHİB Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz başkanlığındaki heyeti canlı yayında konuk etti. Maduro, ülkesinde ilk defa Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye'nin en zor zamanlarında Venezuela ulusunun yanında olduğunu, ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğini açıkladı. - ADANA