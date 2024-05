Türk Devletleri Teşkilatı'nda Siber Güvenlik Yapısı Kurulması İçin Çalışmalar Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde siber güvenliğe yönelik bir yapı kurulması için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) desteğiyle Blackbox Security, Brandefense ve Siber Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı, BTK Konferans Salonu'nda başladı.

Siber güvenlik sektöründe önde gelen isim, kurum ve şirketleri bir araya getiren konferans, 3 gün sürecek.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Sayan, etkinliğin, siber güvenlik alanında yeteneklerin artmasına ve yeni yeteneklerin keşfedilmesine olanak sağlayacağını söyledi.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir yandan hayatı kolaylaştırırken diğer yandan da içerisinde barındırdığı risklerle gündelik yaşantıyı adeta bir mayın tarlasına çevirdiği bildiren Sayan, "Siber alan, dünyadaki tüm ülkelerin mücadele etmesi gereken bir alana dönüştü. Pek çok ülke gibi ülkemiz de siber saldırılarla her gün sınanıyor. Araştırmalar, geride bıraktığımız yıl ülkemizde her 1000 kişiden 32'sinin siber saldırıya uğradığını ortaya koyuyor." dedi.

Sayan, siber güvenlik kavramının artık kara, deniz, hava ve uzaydan sonra beşinci harekat alanı olduğunu aktararak, bu alanın ülkeler için ulusal güvenliğin ayrılmaz ve en önemli bileşeni haline geldiğine dikkati çekti.

Siber güvenlik alanındaki yerli ve milli yazılımların önemine işaret eden Sayan, "Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve yöneticisi olarak siber güvenlik alanında teşkilatın bünyesinde bir yapı kurulması noktasında çalışmalara başladığımızı gururla duyurmak istiyorum. Bunun ilk meyvelerini burada biz beraber çalışarak böyle etkinliklerde alıyoruz. Ayrıca, önümüzdeki yıldan itibaren BTK Akademi'deki bazı dersleri, ön lisanslardan başlamak üzere üniversitelerde de seçmeli ders olarak müfredata koyma noktasında çalıştığımızın müjdesini vermek istiyorum." diye konuştu.

Sayan, Türkiye'nin Global Siber Güvenlik Endeksi'nde Avrupa'da 6'ncı, dünyada 11. sırada olduğunu ve daha üst sıralara çıkmak için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

FBI'ın 2023 İnternet Suçları Raporu'na göre kripto paralarla ilgili dolandırıcılıkların büyüklüğünün 4 milyar dolara ulaştığını bildiren Sayan, yapay zekanın da dolandırıcılık amacıyla kullanıldığına işaret etti.

Sayan, deepfake ve ses klonlama benzeri yapay zekayla yapılan dolandırıcılık yöntemlerinden oluşan kayıpların 2028 yılında 343 milyar doları aşmasının öngörüldüğünü belirtti.

BTK Akademi'nin kullanıcı sayısı 2 milyonun üzerinde

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da son zamanlarda dünyanın gelişmiş ülkelerinin dahi karşı karşıya kaldığı siber güvenlik saldırılarının ülkeler için bir milli güvenlik tehdidi haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin siber güvenlik açısından önemli atımlar attığını bildiren Karagözoğlu, Kasırga, Avcı, Azad, Atmaca ve Kule gibi yerli ve milli projelerle tehditlerin en az maliyetle tespit edildiğini ve önlendiğini anlattı.

Karagözoğlu, BTK bünyesinde kurulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) ile siber vatanın 7 gün 24 saat korunduğuna işaret ederek, "Mayıs ayı itibarıyla USOM koordinasyonunda görev yapan 14 sektörel SOME ve 2 bin 272 kurumsal SOME ile buralarda görev yapan 7 bin 746 siber güvenlik uzmanı, ülkemizin siber sahasının korunmasına yönelik çalışmaları yürütüyor." değerlendirmesinde bulundu.

???????Azerbaycan Ulusal Siber Güvenlik Merkezi Başkanı Davud Rustamov da küreselleşmeyle birlikte siber güvenliğe yönelik tehditlerin de arttığını kaydetti.