Tüm dünya onu izliyor! Rusya'nın anlaşmadan çekilmesine rağmen tahıl gemisi İstanbul Boğazı'nda

Rusya'nın 17 Temmuz itibarıyla tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna limanlarından ilk kez bir ticari gemi ayrıldı. 24 Şubat'tan beri Ukrayna limanında demirli halde bulunan Hong Kong bandıralı Joseph Schulte adlı gemi İstanbul boğazına girdi.

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesi sonrası Ukrayna limanlarından ilk kez bir ticari gemi ayrıldı. Dün akşam Kumköy açıklarında demirleyen tahıl yüklü gemi, şu sıralarda İstanbul boğazından geçiş yapıyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YOLA ÇIKMIŞTI

Hong Kong bandıralı Joseph Schulte adlı gemi, çarşamba günü Ukrayna Limanı'dan ayrılarak İstanbul Boğazına doğru yola çıkmıştı. Gemi, dün akşam 20.00 sıralarında Türk karasularına girdi ve Kumköy açığında demirledi.

24 ŞUBAT'TAN BERİ UKRAYNA'DA DEMİRLİYDİ

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinden sonra ilk kez bir ticari gemi hareket etmiş oldu. Şu anda boğazdan geçen gemi 24 Şubat'tan beri Ukrayna limanında demirli haldeydi.

ANLAŞMA 17 TEMMUZ'DA SONA ERMİŞTİ

Tahıl koridoru anlaşması, 22 Temmuz Cuma günü İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalandı. Rusya, gıda krizini bitirmeyi amaçlayan anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve daha önceden 2 kez uzatılan anlaşma 17 Temmuz'da sona ermişti.

BAKANLIK GİRİŞİMİ ADIM ADIM TAKİP EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı da Karadeniz'de tansiyonu yükselten girişimi yakından takip ediyor. Bakanlık kaynakları "Buradaki sorun ticari gemilerin çatışma ortamında güvenli şekilde Türk Boğazlarına gelebilmesi, Boğazlara kadar ulaşan gemilerin boğazlardan geçmesi ile ilgili bir sorun yok" ifadesini kullandı.