Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin Ekim ayı dış ticaret rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinin 2025 yılı Ekim ayına ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre Edirne'de Ekim ayında ihracat 14 milyon 616 bin dolar, Tekirdağ'da 278 milyon 603 bin dolar, Kırklareli'nde ise 23 milyon 801 bin dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ithalat Edirne'de 10 milyon 642 bin dolar, Tekirdağ'da 231 milyon 219 bin dolar, Kırklareli'nde ise 15 milyon 239 bin dolar oldu. Türkiye genelinde ise Ekim ayı ihracatı yüzde 2 oranında artarak 23 milyar 941 milyon dolara ulaştı.

Edirne'de en fazla ihracat Kosova'ya, en fazla ithalat Moldova'dan yapılırken; Kırklareli'nde ihracatta Sierra Leone, ithalatta Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Tekirdağ'da ise en çok ihracat Almanya'ya, en çok ithalat Çin'e gerçekleştirildi.

TÜİK, il düzeyindeki dış ticaret verilerinin işletmelerin merkez adreslerine göre oluşturulduğunu açıkladı. - TEKİRDAĞ