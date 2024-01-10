TÜİK: Kasım ayında sanayi üretimi arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün Kasım ayında sanayi üretiminin yıllık yüzde 0,2 arttığını, aylık yüzde 1,4 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2023 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; kasım ayında sanayi üretim endeksi önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

Sanayi üretimi endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı. Alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 azaldı.