TÜİK: Eylülde Yumurta ve Süt Üretimi Arttı, Tavuk ve Hindi Eti Üretimi Azaldı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, eylül ayında yumurta, inek peyniri, ayran, yoğurt ve içme sütü üretimi artarken, tavuk eti, hindi eti ve tereyağı üretimi azaldı. İnek sütü toplama miktarı ise yıllık olarak artış gösterdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında yıllık yumurta, inek peyniri, ayran, yoğurt ve içme sütü üretiminin arttığını, tavuk eti, hindi eti ve tereyağı üretiminin azaldığını açıkladı.

TÜİK, Eylül 2023 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı üretimi ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; eylül ayında yıllık tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,6 artarken; kesilen tavuk sayısı yüzde 8,3, tavuk eti üretimi yüzde 8,9 ve hindi eti üretimi yüzde 32,2 azaldı. Aylık tavuk eti üretimi yüzde 5,7 azalarak 191 bin 454 ton, aylık tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,2 artarak 1 milyar 763 milyon 340 bin adet oldu.

786 BİN 213 TON İNEK SÜTÜ TOPLANDI

Eylülde ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı yıllık yüzde 4,6 arttı. Yıllık inek peyniri üretimi yüzde 7,7, ayran üretimi yüzde 6,5, yoğurt üretimi yüzde 4 ve içme sütü üretimi yüzde 0,4 artarken; tereyağı üretimi yüzde 8,6 azaldı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı aylık yüzde 4,5 azalarak 786 bin 213 ton oldu. İçme sütü üretimi ise aylık yüzde 11 artarak 123 bin 742 ton olarak gerçekleşti.