TÜBİTAK tarafından yayımlanan Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerinin 2024 yılında bayilerce okuyucuya ulaştırılması için planlanan satış ihalesi, 21 Aralık'ta yapılacak. İhale kapsamında aylık 18 bin Bilim ve Teknik, 41 bin Meraklı Minik ve 60 bin Bilim Çocuk dergisi verilecek.

TÜBİTAK Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerinin 2024 satış ihalesi

TÜBİTAK tarafından yayımlanan Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerinin 2024 yılında bayilerce okuyucuya ulaştırılması için planlanan satış ihalesi, 21 Aralık'ta yapılacak.

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, popüler bilim dergilerinin bayilerce okuyucuya ulaştırılması amacıyla açılan ihale, bu dergilerin 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 döneminde 12 ay satışını kapsıyor.

İsteklilere, aylık 18 bin Bilim ve Teknik, 41 bin Meraklı Minik ve 60 bin Bilim Çocuk dergisi verilecek.

İhale, 21 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da TÜBİTAK Satınalma Müdürlüğünde yapılacak.

İhale şartlarını sağlayan isteklilerin tekliflerini, ihale tarihi ve saatine kadar "Atatürk Bulvarı No: 221, Satınalma Müdürlüğü, Kavaklıdere Çankaya/Ankara" adresine elden teslim edilebilecek, aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilecek.

Geçici teminatın alınmayacağı ihalede işin tamamı için teklif verilebilecek.