TSO Meclis Üyelerine Camiaya Katkılarından Dolayı Plaket Verildi

2022 çalışma döneminde hizmet veren meclis üyelerine camiaya katkılarından dolayı plaket verildi.

TSO Eylül ayı Meclis Toplantısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Meclis Salonu'nda yapıldı. Akabinde ise, TSO çatısı altında 2018-2022 çalışma döneminde hizmet veren 100 meclis üyesine camiaya katkılarından dolayı Plaket Töreni düzenlendi.

"Her zaman iş dünyasının emrindeyiz"

Kentin ekonomisinin gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ve iş dünyasına destek olmaya devam edeceklerini dile getiren Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Samsun'umuzu Kuzey'in Yıldızı Türkiye'mizin ticaret merkezi yaptığınızdan dolayı iş dünyamızın saygıdeğer mensuplarına şükranlarımı ve teşekkürlerimi etmek istiyorum. Son olarak 2013 yılında Samsun'a mülkiye müfettişi olarak gelmiştim. O günün Samsun'u ile bugünün Samsun'u arasında çok büyük fark var. Samsun o dönemde de ticaret merkeziydi. Bir tarım şehriydi. Şimdi ise gelinen bu süreçte Samsun bir tarım şehri olmasının yanı sıra ticaret, sağlık, gençlik ve spor, sanayi gibi birçok alanda önde gelen bir şehir oldu. Böyle bir şehirde görev yapacak olmaktan onurunu ve gururunu yaşıyorum. Samsun Valiliği olarak bağlı bütün kamu ve kurum ve kuruluşları ile iş dünyamızın emrinde olduğumuzu özellikle ifade ediyorum" dedi.

Toplantıda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de, Türkiye'de şu anda geleceğe dair imkan ve kabiliyetini, enerjilerini en iyi şekilde odaklayan ilin Samsun olduğunu, Samsun'un sanayi ve ekonomi gelişiminde işadamlarının etkisinin büyük olduğunu ve Samsun'un ticaretinin gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

"TSO, şehrin ve bölgenin kalkınmasına katkı veren en önemli aktörlerden biri"

Plaket töreni öncesinde odanın yaptığı faaliyetler hakkında bilgi veren Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise, "Bölgenin kültürel ve ticari bağlamda buluşma noktası olan, Anadolu'nun Karadeniz'e açılan kapısı Samsun'da 100 yılı aşkın bir süredir hizmet veren Samsun Ticaret ve Sanayi Odası şehrin ve bölgenin kalkınmasına katkı veren en önemli aktörlerden biridir. Bu bağlamda en önemli girişimimiz de şüphesiz birleştirici ve inisiyatif alarak koordine edici olmamızdır. Şehrimizin ticari ve ekonomik anlamda Odamızın inisiyatif alarak imza attığı projelerin arkasında şüphesiz meclis üyelerimizin güveni ve sonsuz desteği bulunmaktadır. Bugün düzenlediğimiz bu plaket törenimizin anlam ve önemi işte bu desteğe duyulan vefa ve şükrandır. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak iş dünyasının temsil yüzüyüz. Şehrimizin sahip olduğu potansiyelin ve ihtiyacının farkında olarak ulaşım akslarına yakın bir organize sanayi alanının oluşturulması konusunda girişimlerde bulunduk. Endüstriyel bölgeden önce organize sanayi bölgesi olması konusunda ısrarcı davrandık. En nihayetinde Türkiye'nin 354. Organize Sanayi Bölgesi resmi olarak ilan edildi ve şehrimizin kalkınmasına katkı veren aktörlerle birlikte Samsun Yeni OSB'yi şehrimize kazandırdık. Bu bir bayrak yarışı. 100 yıl evvel başlayan bu tarihin bize emanetini her geçen gün çıtayı çok daha yükselterek taşımaya gayret ettik. Evet; çıta çok yüksek ama bizim bu şehre olan tutkumuz da bir o kadar kuvvetli. Bizler 100 yılı aşkın köklü bir tarihe sahip Odamızın köklerinden aldığı deneyim ve güçle, her daim genç kalacak ideallerimizle Güçlü Samsun, Güçlü Türkiye hedefiyle; Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı 'Vatanını En Çok Seven, İşini En İyi Yapandır' sözü rehberliğinde Samsunumuzu ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odamızı kurumsal anlamda daha yüksek bir seviyeye taşımaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

Plaket törenine ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, şehrin idarecileri, bürokratlar, protokol üyeleri ve iş adamları katıldı.

Tören, konuşmaların ardından üyelere plaket takdimi ile sona erdi. - SAMSUN