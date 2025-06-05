Trump ve Musk Arasındaki Gerilim Tesla Hisselerini Sarsıyor

Trump ve Musk Arasındaki Gerilim Tesla Hisselerini Sarsıyor
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ABD Başkanı Donald Trump ile Tesla CEO'su Elon Musk arasındaki vergi indirimi tasarısı sebebiyle yaşanan tartışma, Tesla'nın hisselerinde %10'un üzerinde değer kaybına yol açtı. Musk, Trump'ın tasarısını 'iğrenç bir rezalet' olarak nitelendirirken, Trump ise Musk'ın eleştirilerine yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk arasında vergi indirimi tasarısı nedeniyle yaşanan gerilimle Tesla'nın hisseleri yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.

Trump'ın danışmanlık görevinden kısa süre önce ayrılan Musk'ın, Kongre'nin gündemindeki vergi indirimi tasarısını sert sözlerle eleştirmesi, iki isim arasındaki tansiyonu yükseltti.

Bu gelişmeyle, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de olumsuz etkilendi.

Tesla'nın hisse fiyatı, Türkiye saatiyle 21.25 itibarıyla yüzde 10'un üzerinde düşerek 298,38 dolara geriledi.

Musk, Trump'ın vergi indirimi tasarısını "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirmişti

Elon Musk, X sosyal medya hesabından önceki gün yaptığı paylaşımda, Trump'ın "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırdığı vergi indirimi tasarısına sert eleştiriler yöneltmişti.

"Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım." ifadesini kullanan Musk, Trump'ın vergi indirimi tasarısını "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirmişti.

Trump'tan Musk'ın eleştirilerine yanıt gelmişti

ABD Başkanı Trump ise Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i Beyaz Saray'da ağırlarken Amerikan kamuoyunun gündemini domine eden Musk'ın eleştirilerine ilk kez yanıt vermişti.

Musk'ın söz konusu vergi tasarısına yönelik tepkisinden hoşlanmadığını dile getiren Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Elon Musk'ın, elektrikli araçlar için uygulanan teşvik indirimlerinin kaldırılmasından dolayı üzgün olduğunu ve bu tepkisinin nedeninin bu olduğunu savunan Trump, bu indirimlerin sonlandırılacağını Musk'ın başından beri bildiğini ve bu konuda kendi pozisyonunun hiç değişmediğini belirtmişti.

Trump ile Musk arasındaki tartışma büyüyor

Trump'ın Beyaz Saray'daki açıklamalarına X hesabından anında yanıt veren Musk, Trump'ın, "tasarıyı en iyi Elon Musk biliyordu" şeklindeki açıklamasına tepki göstermişti. Musk, "Bu, yanlış. Söz konusu tasarı bana bir kez bile gösterilmedi ve gece yarısı o kadar hızlı bir şekilde kabul edildi ki, Kongredeki neredeyse hiç kimse onu okuyamadı bile." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın, Musk'ın desteği olmadan da başkanlık seçimlerini kazanabileceği yönündeki açıklamasına da tepki gösteren Musk, bu konuda ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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