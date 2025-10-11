Trump'ın Çin'e yüzde 100'lük tarife kararı piyasaları sarstı! Borsalar çakıldı, altın zirve yaptı

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında patlak veren yeni ticaret savaşı küresel piyasaları adeta sarstı.

TRUMP ÇİN'E YÜZDE 100'LÜK TARİFE AÇIKLADI, PİYASALAR SARSILDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın nadir toprak elementlerinin ihracatına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Çin ürünlerine yönelik tarifelerde büyük bir artışı değerlendirdiklerini belirtmesi ve daha sonra da Pekin'e yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacaklarını açıklamasının ardından New York borsasında sert düşüşler yaşandı.

Dow Jones endeksi yüzde 1,90 azalarak 45.479,60 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 2,71 azalışla 6.552,51 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,56 kayıpla 22.204,43 puana indi. Dow Jones ve Nasdaq endeksleri kapanışta 800 puanın üzerinde değer kaybetti. Çin ticaretine en çok maruz kalan teknoloji şirketlerinin hisseleri önemli kayıplar yaşadı. Nvidia yüzde 3'ten fazla düştü, AMD yüzde 6'nın üzerinde düştü ve Tesla yüzde 4'ten fazla değer kaybetti.

AVRUPA BORSALARI DA ÇAKILDI

Trump'ın duyurduğu Çin'e yönelik yüzde 100'lük tarife, Avrupa borsalarını da etkiledi. Gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,25 değer kaybederek 564,16 puana geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,74 düşüşle 42.047,5 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 kayıpla 9.427,47 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,53 değer kaybederek 7.918 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,5 düşüşle 24.241,46 puan oldu.

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

Trump'ın açıklamaları, Euro ve Japon yeni gibi para birimlerinin dolar karşısında değer kazanmasına neden olurken, hammadde ve emtia bağlantılı para birimleri, özellikle Avustralya dolarında düşüş yaşandı. Dolar endeksi yüzde 0,4 düşüşle 98,99 seviyesinde seyretti. Ancak endeks haftalık bazda hala yüzde 1,66 artışla Eylül 2024'ten bu yana en güçlü performansını gösteriyor. Euro/dolar paritesi TSİ 00.30 itibarıyla yüzde 0,294 artışla 1,16 seviyesinde bulunuyor.

KRİPTO PARALARDA SERT DÜŞÜŞ

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin yüzde 8,13 düşüşle 111 bin 530 dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 14,50 düşüşle 3 bin 720 dolara düştü.

ALTIN KRİTİK EŞİĞİ YENİDEN GEÇTİ

Ons altın ise yeniden 4 bin doların üzerine çıktı. Saat 00:35 itibarıyla altının ons fiyatı 4 bin 18 dolar seviyesinden işlem görüyor.