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TOBB Şikago Ticaret Merkezi Bilgilendirme Toplantısı

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Ankara Sanayi Odası (ATO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen TOBB Şikago Ticaret Merkezi Bilgilendirme Toplantısı'nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Şikago Ticaret Merkezi Genel Müdürü Volkan Palaz, Türkiye Ticaret Merkezi'ni Ankaralı sanayicilere tanıttı.

'TOBB Şikago Ticaret Merkezi Bilgilendirme Toplantısı', Ankara Sanayi Odası (ATO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Şikago Ticaret Merkezi Genel Müdürü Volkan Palaz, TOBB'un ABD'nin Şikago kentinde kurduğu Türkiye Ticaret Merkezi'ni ASO'nun ev sahipliğinde Ankaralı sanayicilere tanıttı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ASO Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Dinçer, Ankara sanayisinin ihracat odaklı bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "2023 yılından itibaren 12,3 milyar dolar ihracat potansiyeli gösterdi. Bunun çoğunluğu da Türkiye ortalamasının üstünde yüksek teknoloji ürünlere sahip. Türkiye'nin de 256 milyar dolarlık ihracatı var ama Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay yüzde 1 seviyesinde. 20 yıllık bir süreçte yüzde 1 olan rakam, 2023 yılı itibarıyla yüzde 1,06 seviyesine yükseldi. Bunun daha da geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi gerekiyor" dedi.

TOBB Şikago Ticaret Merkezi Genel Müdürü Palaz ise, ABD'nin en önemli ticaret ve lojistik merkezlerinden biri olan Şikago'da Türk ürünlerinin Amerikan pazarına daha kolay girebilmesi için satış, pazarlama, depolama, uçtan uca lojistik ve benzeri konularda hizmetler sunan TOBB Şikago Ticaret Merkezi hakkında bilgiler verdi. Palaz, hizmet merkezinde sürekli fuar, sergi ve etkinlik alanlarıyla birlikte sanal, paylaşımlı ve sabit ofis fırsatlarının olduğunu söyledi.

İhracatın geliştirilmesi ana amaç

Türk şirketlerinin ABD pazarına girişi, pazarda tutunabilmesi, satış, pazarlama, dağıtım, satış sonrası destek ve uçtan uca lojistik konularına değinen Palaz, "Biz kar amacıyla çalışan bir şirket değiliz. Bizim iki tane ana amacımız var; bir sürdürülebilir bir yapı kurmak, iki, ihracatın geliştirilmesi. İhracat geliştikten sonra sanayicilerimiz orada daha fazla ihracatımıza katkıda bulunduğu sürece bakanlık teşviklerimizle devam eder. Biz böylece sizlere daha makul fiyatlı hizmet sunmaya devam edebiliriz ve bizim misyonumuz yerine gelir. Bana başta Rıfat başkanım, bütün yönetim kurulumuzun sorduğu tek bir soru var; 'İhracatla ilgili ne aşama kaydediyoruz arkadaşlar?' Biz bu sorunun cevabını veriyoruz, bunun hesabını veriyoruz. O yüzden de tek amacımız ihracatımızın geliştirilmesi" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Ankara Sanayi Odası Türkiye Ankara İhracat Ekonomi Güncel Haberler

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