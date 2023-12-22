TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi Seçildi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu'nun İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, TOBB tarafından yapılan bölge temsilciliği seçimlerinde Batı Karadeniz Kadın Girişimciler Bölge Temsilciliğine seçildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından girişimcilik kurulları arasında koordinasyonun daha etkin sağlanması ve böylece üst kurulda temsil edilmesi amacıyla 13 bölge belirlendi. 10 bölge için TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanları arasında bölge temsilcilikleri seçimleri on-line olarak gerçekleştirildi. TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, aralarında Samsun olmak üzere Amasya, Bartın, Bolu, Çorum, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop, Tokat ve Zonguldak illerini kapsayan Batı Karadeniz Bölgesi Temsilcisi seçimlerinde en çok oyu alarak, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş oldu.

"Daha güçlü kadın profili"

Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi olarak seçilen TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz yaptığı açıklamada, bölge temsilciliği seçimlerinde şahsına gösterilen teveccüh için teşekkür etti. Açıklamasında, amaçlarının, hep birlikte, ortak akılla yapacakları çalışmalarla daha güçlü bir kadın girişimci profili ortaya çıkarmak olduğuna vurgu yapan Mihriban Akyüz, "Yeni dönemde de bölgemizin kadın girişimciliği konusunda farkındalığını yükseltecek, bu anlamda fark oluşturacak çok kıymetli işlere birlik ve beraberlik içinde imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Kurulumuzun kurucu üyelerinden olarak ilimizde kadın girişimciliği konusunda farkındalık oluşturan çok kıymetli işlere kurul üyelerimizle birlikte imza attık. Bu dönem edindiğimiz tecrübenin ışığında, Samsun'dan Düzce'ye kadar 11 ili kapsayan Batı Karadeniz Bölgesi'nin temsilcisi olarak üst kurulumuzda TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nda bu büyük sorumluluğu gereğiyle icra etmeye çalışacağım. Kurulumuzun başarılarında şüphesiz bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Salih Zeki Murzioğlu'nun katkısı çok büyük ve çok değerli. Kendisine bu anlamda müteşekkiriz. Zira kadın girişimciliği konusunda kat etmek istediğimiz mesafe ancak birlikte olursa anlamlı ve sürdürülebilir. Bu duygu ve düşüncelerle bizlerden her daim desteklerini esirgemeyen, kalkınmanın, güçlü bir gelecek oluşturmanın kadınları ve gençleri girişimcilik ekosistemine dahil ederek mümkün olduğuna işaret eden büyük şükran duyduğumuz TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun vizyoner liderliğinde, TOBB KGK Başkanımız Sayın Nurten Öztürk'ün öncülüğünde ve şüphesiz oda ve borsa başkanlarımızdan alacağımız destek ile kadınlarımızın girişimcilik alanında daha da güçlenmesi adına hizmet ve aktivitelerimize aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Murzioğlu'ndan kutlama

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da bölge temsiliyetinin Samsun için önemli olduğunu belirterek, Batı Karadeniz Bölgesi Temsilciliğe seçilen Mihriban Akyüz'ü kutlayarak başarılı bir çalışma dönemi dileğinde bulundu. - SAMSUN