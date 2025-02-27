TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, MTSO üyeleriyle bir araya geldi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, eğitimden sanayide yeşil dönüşüme, kümelenmeden dijitalleşmeye kadar birçok alanda Mersin'i geleceğe taşıyacak hamlelerin belirlendiğini belirterek, bu vizyoner girişimlerinden dolayı Mersin Ticaret ve Saayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır nezdinde tüm yönetim kurulu üyelerini, meclis üyelerini ve çalışanları tebrik etti.

Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, MTSO Meclis üyeleriyle buluştu. Mersin temaslarında kentteki oda ve borsaların desteğiyle yapımı tamamlanan Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yenişehir TOBB Ortaokulu'nun açılışlarını da gerçekleştiren Hisarcıklıoğlu, ardından Mersin Valisi Atilla Toros'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Hisarcıklıoğlu daha sonra MTSO meclis üyeleriyle bir araya geldi.

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzol ev sahipliğindeki toplantıya, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri Zeki Kıvanç ile Hakan Ülken, TOBB Gümrük ve Turizm İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özgen, il ve ilçe oda ve borsaları yönetim kurulu ve meclis başkanları, MTOSB Başkanı Sabri Tekli ile TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta da katıldı.

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ve Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir'in selamlama konuşmaları sonrasında başlayan toplantıda Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özgen, işletmelere sunulan krediler hakkında bilgiler aktardı. Toplantı, meclis üyelerinin merak ettiği soruları yöneltmesi ve Başkan Hisarcıklıoğlu'na günün anısına hediye sunulmasıyla son buldu.

Hisarcıklıoğlu'ndan kredi müjdesi

Konuşmasına Mersin'e ilişkin değerlendirmelerle başlayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Mersin'deki tüm oda ve borsa başkanları müthiş çalışıyor. Buna Ankara'da şahit olan bir kardeşinizim. Tüm dünyadaki odaların başkanı olarak şunu da söylemeliyim ki Londra'da, Paris'teki oda ve borsalarda ne hizmet veriliyorsa Mersin'de de aynı standartta hizmet veriliyor" dedi. TEPAV ile birlikte Mersin'in geleceği için çalışma yürütüldüğünü de kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Mersin'de eğitimden sanayi kümelenmesine, dış ticaret eksenini genişletmekten yeşil dönüşüme kadar birçok alanda kenti geleceğe taşıyacak hamleler belirlenmiş. Bu vizyoner girişimlerinden dolayı Başkan Çakır'ı, yönetimini, meclisi ve çalışanlarını kutluyorum" diye konuştu.

Ekonomik değerlendirmeler de yapan Hisarcıklıoğlu, üyelerden gelen talepler doğrultusunda Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) yeni bir kredi paketi üzerinde çalıştığını söyledi. Başkan Hisarcıklıoğlu, "Onay süreçleri tamamlanınca oda ve borsa başkanlarımıza duyuracağız" şeklinde konuştu.

"Kümelenme ve verimliliğe odaklandık"

Konuşmasına Çukurova Bölgesinin son günlerde yaşadığı tarihi soğuğa dikkat çekerek başlayan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Anamur'dan İskenderun'a meyve ağaçları ve seralarda büyük hasar oluştuğunu belirtip, üreticilerin üretime devam etmesi için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi. Ardından kent ekonomisine ilişkin değerlendirmeler yapan Çakır, Mersin'in sahip olduğu ekonomik çeşitlilikle çok kimlikli bir yapıya sahip olduğunu hatırlattı. Mevcut büyüme vizyonuyla sektörlerde kümelenme ve verimliliğe odaklandıklarına dikkat çeken Çakır, başta sanayi olmak üzere tüm sektörlerde yeşil dönüşüm, dijital ekonomi ve ihracata odaklandıklarını söyledi.

Mersin'in 7 kıtada 184 ülkeye ihracat yaptığını, geçtiğimiz yıl 10 milyar doların üzerindeki ihracatıyla Türkiye'nin en çok ihracat yapan 7'inci kenti konumuna ulaştığını kaydeden Çakır şunları söyledi:

"Mersin olarak Türkiye'de ilkleri hayata geçiren bir iş dünyası olduk. Türkiye'nin, kendine ait limanı olan, ilk serbest bölgesini kurduk. Kalkınma ajanslarının kurulmasına öncülük yaptık. Türkiye'nin ilk Tarım Teknoparkı, Mersin Agropark'ı kurduk. Mersin Agropark'ta şimdiden, küresel iklim değişikliğine hazırlık anlamında, narenciyeye alternatif yeni ürün deseni çalışmalarına odaklandık. Türkiye'nin, dijital alt yapısı en güçlü odalarından biriyiz. İlk adımlarını, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak attığımız ve sizin de büyük desteğinizle, Merkezi Sicil Sistemi- MERSİS'in Türkiye'ye yayılmasında bir parçamız olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Ayağı yere basan, üyemize ve topluma dokunan, sayısız projelerimizle kentimize ve ülkemize katkı vermeye çalıştık."

"Mesleki Eğitimde Mersin Modeli oluşturduk"

Birçok projede kentteki kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalıştıklarına değinen Çakır, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve MTOSB'yle birlikte yeni nesil uygulamaya dayanan bir mesleki eğitim projesiyle mesleki eğitimde bir Mersin modeli oluşturduklarını aktardı. Dijital Ahilik Mesleki Eğitim Projesi'nin ismini ise DAHİ Mersin koyduklarını dile getiren Çakır, "Bu projeyle gençler, hem sektörün istediği teknik ve teknolojik becerileri edinecek hem becerisine göre çalışacak hem de kültürümüzün, ahilik değerleriyle yetişecek. Gençlerimizi mesleksiz, iş dünyamızı da nitelikli çalışansız bırakmamaya kararlıyız" dedi. Projeyi meclis ve meslek komite üyeleri, sanayiciler ve öğretmenlerle birlikte gerçekleştirdiklerine değinen Çakır, emeği geçenlere teşekkür etti.

"2025'i Sanayide Yeşil Dönüşüm Yılı ilan ettik"

Aynı zamanda iklim değişikliğine hazırlık ve sanayide yeşil dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Çakır, OSB'lerle birlikte 2025'i 'Sanayide Yeşil Dönüşüm Yılı' ilan ettiklerini hatırlattı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile yakın temasta bulunduklarını, geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Güven Sak ve TEPAV ekibiyle Suriye'deki gelişme ve fırsatları masaya yatırdıklarını kaydeden Çakır, "Mersin'deki Suriyeli iş insanlarını bir araya getirdik, yeni Suriye ile Mersin arasındaki köprüleri nasıl kuracağımızı konuştuk" ifadelerini kullandı. Sosyal projelere verilen desteklere de değinen Çakır, yine Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde sanal kumar ve her türlü madde bağımlılığının tehlikelerini anlatan bir tiyatro oyunu projesini başlattıklarını, oyunun, Mersin'de 65 bin öğrenciye ulaşmasını sağlayacaklarını söyledi.

"Güzel olan her şey birlik ve beraberliğin eseridir"

Yalnızca MTSO olarak değil, kentin merkez ve ilçe tüm oda ve borsalarını tek vücut kabul ederek konuştuğunu söyleyen Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mersin'de ekonomik anlamda güzel olan ne varsa, işte bu birlik ve beraberliğin eseridir. Mersin'in ekonomik anlamda, ilçeleriyle birlikte, yeni bir evreye doğru ilerlediğini herkes görüyor. Mut'a bakıyorsunuz; zeytinden zeytinyağına, kayısıdan alternatif enerji yatırımlarına kadar, bir marka haline geliyor. Anamur'a bakıyorsunuz; muzundan turizmine, yeni liman yatırımlarıyla başlayan lojistik gücüne, başka bir seviyeye çıkıyor. Silifke; nükleer santral yatırımıyla dönüşüyor, çileğiyle, turizm yatırımlarıyla, onlarca ilden daha büyük bir performans sergiliyor. Erdemli'ye bakıyoruz; tarımda, özellikle narenciyede ve turizmde başarılar gösteriyor. Tarsus'a bakıyoruz; yükselen sanayisi, gastronomisi ve özellikle inanç turizminde, dünyada eşsiz bir noktaya doğru ilerliyor. Mersin'i, sadece ilçelerimizle değil, komşumuz Adana ile de beraber düşünerek, Çukurova'yı birlikte planlayarak büyüteceğiz. Şehrimizde ve bölgemizde güzel bir sinerji yakaladık. Bu enerjiyi durdurmaya, hiç niyetimiz yok."

"Ayrışmadan şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz"

İlçe odalarla birlikte aldıkları ortak kararla, ayrıca Mersin OSB, Tarsus OSB ve TÜİOSB ile sanayicilerin destekleriyle birlikte ayrışmadan 139 yılın bilgi birikimiyle Mersin'e ve ülkeye hizmete devam edeceklerini kaydeden Çakır, "Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır" diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN