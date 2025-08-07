TMO Genel Müdürü Kuraklıkla İlgili Açıklamalarda Bulundu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Bu sene hasat maalesef kuraklık sebebiyle Türkiye'nin birçok yerinde verim düşüklüğü şeklinde tezahür etti. Daha çok arpada ortaya çıktı. Biz de bu anlamda ülkemizin ihtiyacı olan tedbirleri alıyoruz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Sivas'a gelen TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ'ı ziyaret etti. Çiftçilerin taleplerini dinleyen Güldal, çiftçilere kolaylık ve bereket diledi. 2025 yılı hasat dönemine ilişkin açıklamalarda bulunan Güldal, "Malum hasat döneminin içerisinde bulunuyoruz. Ülkemizde hasat dönemi birçok bölgede tamamlandı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde devam ediyor. Sivas'ta da yüzde 70 oranında arpada hasat tamamlandı, yüzde 50-55 oranında buğdayda tamamlandı. Hem kendi iş yerimize uğradık, Ziraat Odamızı ziyaret ettik. Değerli başkanıma ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum misafirperverlikleri için. Sivas'taki alım yerlerinin birkaçını da ziyaret ederek, orada çalışan arkadaşlarımıza kolaylıklar dileyeceğiz. Bize ürün teslim eden üreticilerimizle sohbet edeceğiz, onlara bereket dileyeceğiz. Sivas özelinde birkaç bilgi vermek lazım. Sivas'ta hasat 3/2 oranında tamamlandı. Önceki yıllardan devirlerle beraber hem arpa noktasında hem buğday noktasında güçlü bir stok var. Dolayısıyla Sivas bu anlamda oldukça şanslı. Sivas'a da ve yakınındaki illere de ihtiyacı karşılayacak şekilde hazır. Hasadın sonuna doğru bu miktar biraz daha artmış olacak. Malum üreticilerimizin ücretlerini, bedellerini 24 ile 28 gün içerisinde ödüyoruz. Şu anda üreticilerimizde herhangi bir problem yok" dedi.

"Ülkemizin ihtiyacı olan tedbirleri alıyoruz"

Bu yıl kuraklığın verim kaybına neden olduğuna dikkat çeken Güldal, "Bu sene hasat maalesef kuraklık sebebiyle Türkiye'nin birçok yerinde verim düşüklüğü şeklinde tezahür etti. Daha çok arpada ortaya çıktı. Biz de bu anlamda ülkemizin ihtiyacı olan tedbirleri alıyoruz. Netice itibarı ile hasat dönemi bittikten sonra yeni hasat dönemine kadar uzun bir dönemde tüketim dönemi olacak hem buğdayda, hem arpada, hem mısırda. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin görevi de hasat döneminde üreticilerle birlikte onların yanında olmaktır. Onun dışında mutlaka hazırlıklarını yapıp, tedbirlerini alıp ülkemizin ihtiyacı olan stokları oluşturmak ve piyasayı dengeli ve istikrarlı yönetmektir. Tüm çalışmalarımızı bu anlamda gerçekleştiriyoruz. Tabii Sivas'ta 4 tane lisanslı depo var. Büyük ölçüde üreticilerimiz ürünlerini oraya teslim ediyorlar. Lisans depo avantajlarından yararlanıyorlar. Onun dışında da 10 ayrı noktada Toprak Mahsulleri alım yapmaya devam ediyor. Muhtemelen 10 gün sonra bu süreç tamamlanma aşamasına gelecektir diye düşünüyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi birçok üründe görev alıyor. Bütün bölgelerde faaliyet gösteriyor. Ama Sivas'a hakikaten ayrı bir önem veriyoruz. Hem işlerimiz noktasında hem alım noktalarımızda hem lisans depolar noktasında. İnşallah ileride, çok uzak olmayan 1-2 yılda yeni lisans depoları da burada yapılmış olacak. Bu anlamda ben Sivas'a ve tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ise, "Bu iklim değişikliği ve kuraklıktan dolayı iller büyük sıkıntı yaşadı ama Sivas'ımız diğer illere göre çok iyi durumda. Şu anda genel müdürümüzün gelmesi bizlere onur verdi. Hem çiftçimize hem bizlere moral oldu. Her sene olduğu gibi önümüzdeki senelerde beklemek üzere hoş geldi, şeref verdi. Çiftçimize de ayrı bir teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS