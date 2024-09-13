Üye Girişi
Haberler

TMO Genel Müdürü: Kahverengi kokarca ile mücadele etmeliyiz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, kahverengi kokarca ile mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, bu sorunu çözebilmek için tüm tarafların işbirliği yapması gerektiğini söyledi. Güldal ayrıca fındık alımları hakkında bilgi verdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, kahverengi kokarca ile hep birlikte mücadele edildiği takdirde olumlu sonuçlar alınacağını belirterek, "2025 yılında böyle bir problemin yaşanmaması için topyekün biyolojik, kimyasal ve kültürel hangi mücadele yöntemi varsa uygulamamız gerekir. Sadece devlet, sivil toplum kuruluşları değil, üretici ile beraber, bakanlık da gerekli kaynakları ayırırsa ve anlayış aynı olursa bu problemi siler atarız" dedi.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bulunan TMO fındık alım deposunu ziyaret etti. Burada sürecin işleyişi hakkında yetkililerden bilgi alan Güldal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Fındık fiyatlarını yükselmesi bakanlığımızı ve TMO'yu memnun eder"

TMO'nun bu yıl 12'nci kez fındık alımını gerçekleştirdiğini belirten Güldal, serbest piyasanın açıklanan taban fiyatın üzerine çıkmasının kendilerini de memnun ettiğini söyledi. Güldal, "TMO, görev alanına giren başta hububat ve bakliyat olmak üzere diğer özel ürünler dediğimiz fındık, kayısı ve kuru üzüm gibi ürünlerde de referans fiyat açıklayarak, bizim referans fiyatın altına düşmesini engelleyen bir fiyat olarak uyguluyoruz. Bu sigorta, referans ve taban fiyatıdır. Üzerinde oluşacak her türlü piyasa Tarım Bakanlığı'nı da, TMO'yu da memnun eder. Biz fındıkta geçen sene ve önceki sene özellikle son 7 sene de maliyetleri, üretim miktarını ve ihracat değerinin yükselmesine katkı sunarak, bir süreci birlikte yönettik. Üreticiden başlayarak ihracatçıya kadar olan süreçte 2.3 milyar dolarlık ihracat kalemi olan bir ürünümüz. Tarımsal ihracatımız içerisinde çok değerli bir yeri var" diye konuştu.

"Ödemeler 45 sonra değil, 45 gün içerisinde yapılıyor"

Güldal, şuanda 47 tane alım noktasının açık bir vaziyette üreticilerin ürün arzını beklediğini belirterek, "Şunu da görüyoruz, geçen yıl fındık piyasası bir süre sonra hareketlendi dolayısıyla üreticide bir bekletme eğilimi var. Fiyatların biraz daha yukarıya gelebileceği beklentisi var, bunu da memnuniyet ve saygıyla karşılıyoruz. Fiyat açıklandıktan sonra bütün ürünlerde 2024 yılında biz 45 gün içerisinde ödemeleri yapacağımızı açıklamıştık ama hiçbir üründe 45 güne kalmadık. Genellikle 20-30 gün içerisinde ödeme imkanı oldu. Fındıkta da aynı açıklamayı yaptık ve ödemelerin 45 gün sonra değil, 45 gün içerisinde yapılacağını söyledik. Bu hafta TMO'ya ürün teslim eden fındık üreticilerimizin ürün bedellerini bu hafta içerisinde yatırdık. Dolayısıyla 11 ile 21 gün arasında ödeme yapmış olduk. Biz bu noktada üreticiyi hiçbir şekilde geciktirmeyiz" ifadelerine yer verdi.

"Hep birlikte mücadele edersek kokarcayı silip atarız"

Kahverengi kokarca ile topyekün mücadelenin önemine değinen Güldal, "Son 2 yıldır Tarım ve Orman Bakanlığımız, il ve ilçe tarım müdürlüklerimiz yüksek bir hassasiyet ile bu problemin yaşanabileceğini, hep birlikte tedbir alınması gerektiğini toplantılar yaparak, açıklamalar yaparak ve çeşitli yollarla duyurmaya çalıştı. Ama geldiğimiz noktada fındık üretilen bölgelerin bir kısmında ve genellikle 300-400 rakımın altındaki yerlerde kokarca popülasyonunun yüksek olduğunu ve zarar verdiğini görüyoruz. Bu anlamda bu hassasiyetin gelecek sene çok daha yüksek tutulması gerektiğini düşünüyoruz. 2025 yılında böyle bir problemin yaşanmaması için topyekün biyolojik, kimyasal, kültürel hangi mücadele yöntemi varsa ve sadece devlet, sivil toplum kuruluşları değil, üretici ile beraber bakanlık gerekli kaynakları ayırıp anlayış aynı olursa bu problemi siler atarız. Üreticilerimizin önce piyasa şartlarını zorlayarak, önce TMO'nun fiyatlarını esas alarak değerlendirme yapmasını istiyoruz, onun altındaki fiyatlara ürün satmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu.

TMO tarafından Türkiye'de 3 bin tondan fazla fındık alımı gerçekleşti

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ayrıca, Ordu'da şuanda kadar 600 ton civarında bir fındık alımı gerçekleştirdiklerini, ülke genelinde ise bu rakamın 3 bin tonu aştığını sözlerine ekleyerek, 31 Aralık 2024 tarihine kadar alımların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Programa Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ve TMO yetkilileri katıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi Toprak Mahsulleri Ofisi Ahmet Güldal Politika Ekonomi Güncel Tarım ordu

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

 Narin'in serbest bırakılan babası ilk kez konuştu: Devlet kızımın katilinin kanını yerde koymayacaktır

Narin'in babası serbest kaldıktan sonra ilk kez konuştu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diploma polemiğini bitirecek sözler: 1981'de buradan mezun oldum, gururluyum

"1981 yılında bu üniversiteden mezun oldum, gururluyum"
E-Devlet'e 4 saat boyunca erişilemeyecek

E-Devlet'te planlı kesinti! İşte erişime kapalı olacağı saatler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Arka Sokaklar CANLI izle! 13 Eylül Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 16. bölüm TRT 1 HD izleme linki! LGS puanları yeniden mi hesaplanacak? LGS PUANLARI İPTAL Mİ EDİLDİ? LGS puanları iptal mi? Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? 13 Eylül Müge Anlı'da Çiğdem Koçyiğit bulundu mu? 32. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI! POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? POMEM başvuru şartları neler? Sıla bebek olayı nedir, ne zaman oldu? Tekirdağ'da Sıla bebek öldü mü, nasıl öldü? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç sevgili mi? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç nerede nasıl görüntülendi? 15 EYLÜL'E DİKKAT! 15 Eylül'de en şanslı burçlar hangileri? Ay, Venüs ve Jüpiter kavuşumunun etkileri neler olacak? Aşk, kısmet, evlilik... NARİN'İ AMCASI MI ÖLDÜRDÜ? Narin Güran cinayetinde katil kim? Narin Güran cinayetinde son durum! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? 13 Eylül canlı döviz kuru! Bugün dolar kuru ne kadar? Gizli Bahçe konusu nedir? Gizli Bahçe dizisi hangi gün yayınlanacak?
title