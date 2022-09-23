Ticari Krediler İçin Alınan Ücretler Sınırlandırıldı

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikle bankaların kredi tahsis ve kullandırma işlemlerine ilişkin ücret sınırlarında kısıtlamaya gidildi.

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikle bankaların kredi tahsis ve kullandırma işlemlerine ilişkin ücret sınırlarında kısıtlamaya gidildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin tebliğde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ şöyle:

KREDİ TAHSİS ÜCRETLERİ, KREDİ LİMİTİNİN YÜZDE 0,25'İNİ GEÇEMEYECEK:

"Bankalar, kredi tahsis ve kredi kullandırım süreçlerini iki ayrı alt kalem olarak sınıflandırır. Kredi tahsis ücretleri, dış ticaret kapsamında yer alan tüm gayri nakdi krediler ve ticari kredi kartları da dahil olmak üzere kredi riski oluşturabilecek tüm kredi limitlerine karşılık alınır. Kredi tahsis ücretleri, ilk limit tahsisinde tahsis edilen kredi limitinin yüzde 0,25'ini, limit yenilemelerinde yenilenen limitin yüzde 0,125'ini geçemez. Limitin artırıldığı durumlarda ilave limitin üzerinden yeni bir kredi tahsis ücreti alınabilir. Limit tahsis veya yenileme talebi ticari müşteriden gelmediği müddetçe kredi tahsis ücreti alınamaz. Azami kredi tahsis ücreti yıllık olup, tahsis edilen limit süresinin ay sayısı dikkate alınarak oransal uygulanır.

KREDİ KULLANDIRIM ÜCRETİ, ROTATİF KREDİLERDE KULLANDIRIM BAKİYESİNİN YILLIK YÜZDE 1'İ AŞAMAYACAK

Kredi kullandırım ücreti, sadece nakdi kredilerden alınabilir. Kredi kullandırım ücretleri, rotatif krediler hariç olmak üzere kullandırılan kredinin yüzde 1,10'unu geçemez. Rotatif kredilerde ise ortalama kredi kullandırım bakiyesinin yıllık yüzde 1'ini geçemez. Rotatif kredilerin kullandırım ücreti, ilgili dönemin ortalama kredi kullandırım bakiyesi üzerinden dönem sonlarında, diğer nakdi krediler için ise her bir kullandırım anında tahakkuk ettirilir. Bir yıldan kısa vadeli kredi kullandırımlarında azami kredi kullandırım ücreti, vade gün sayısı dikkate alınarak ve oransal düşülerek uygulanır."

Tebliğ'e eklenen geçici madde ile de bankalarca menkul kıymet tesisine tabi kredilerin kullandırımı karşılığında mali kuruluşlardan alınabilecek ücretler de bu sınırlamaya dahil edildi.