Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Irak'ta İhracat Vurgusu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bağdat Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Hedefimiz önce mevcut durumumuzu rakip ülkelere karşı korumak ve Irak'taki ticaretimizin daha da artmasını sağlamak" dedi

Resmi ziyaret için Irak'ta bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, başkent Bağdat'ta ilk olarak Iraklı mevkidaşı Etir Davut Selman Al-Greyri bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Bolat, Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışına katıldı.

"Hem Türkiye'den hem Irak'tan iş insanları fuarda bir araya gelecek"

Fuar açılışında konuşan Bakan Bolat, Türkiye ve Irak'ın sadece dost ülke değil, aynı zamanda komşu ülke, kardeş ülke ve ticaret ortakları olduğunu vurguladı. Türkiye'nin ticaretinde Irak'ın, Irak'ın da ticaretinde Türkiye'nin çok önemli payları bulunduğunun altını çizen Bolat, "Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle Türkiye İhracat Ürünleri Fuarı'nı Bağdat'ta açıyoruz. Üç gün açık kalacak bu fuarda hem Türkiye'den hem Irak'tan iş insanları bir araya gelecekler, fuarı gezecekler, ikili görüşmeler yapacaklar. Bunun yanında yüzden fazla bizimle birlikte Bağdat'a gelen Türk iş insanları Iraklı meslektaşlarıyla genel ticaret heyeti görüşmeleri, B2B toplantıları yapacaklar" ifadelerine yer verdi.

Ardından Bakan Bolat mevkidaşı Al-Greyni ile kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi, fuar katılımcılarıyla sohbet etti.

"Irak'a dördüncü ziyaretim ve her seferinde ticaret yatırım ve müteahhitlik konusunda önemli kararlar alıyoruz"

Fuarda basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Bolat, Türkiye ile Irak arasındaki ticaret ilişkileri hakkında bilgi verdi. Bakan Bolat, Irak'ın Türkiye için hayati öneme haiz bir kardeş ülke olduğunu belirterek, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Ticaretimizde dördüncü sırada olan bir ülke. Görev süremiz içinde benim 4'üncü ziyaretim. Her seferinde iş insanlarıyla beraber geliyoruz. Gerek ticaret, gerek yatırım, gerekse müteahhitlik konusunda her seferinde önemli kararlar alıyoruz, anlaşmalar imzalıyoruz. Geçen yıl JETCO'yu kuran anlaşmayı imzalamıştık. Önce İstanbul, şimdi Bağdat'ta JETCO toplantılarını gerçekleştiriyoruz. Bu JETCO toplantısından sonra önemli bir anlaşma imzalayacağız. Biliyorsunuz 3 hafta önce Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı'ndan Irak dünyaya ihracat yapmaya başladı. Çok önemli bir gelişme oldu. Gerekse kuzeyde gümrükler noktasında önemli bazı sıkıntılar geçen aylarda giderildi ve müteahhitlik noktasında Irak çok önemli kalkınma projelerine başlıyor. Bunlardan bir tanesi kalkınma yolu projesi, metro projesi var ve Irak'ın önemli altyapı projeleri var."

"Hedefimiz ticaret hacmimizin daha da artması"

Bakan Bolat, Irak'ta Iraklı tüketicilerin çok sevdiği Türk ürünlerinin olduğunu söyleyerek, "Bizim hedefimiz önce mevcut durumumuzu rakip ülkelere karşı korumak ve Irak'taki ticaretimizin daha da artmasını sağlamak. Bunun için büyükelçiliğimiz, ticaret ataşeliğimiz, ihracatçı birliklerimiz, TİM, Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Buraya 100'den fazla iş insanıyla geldik. Türk İhraç Ürünleri Fuarı biraz önce görkemli bir şekilde açıldı. Bütün stantları dolaştık. Iraklı müşteriler, Iraklı tüccarlar burada. Aynı zamanda tüccarlar arasında ikili iş görüşmeleri de yapılacak. Müteahhitler arasında yuvarlak masa toplantıları yapılacak. Irak'ın ticaret Bakanı Türkiye dostu ve Türkiye-Irak Ticaret ilişkilerinin gelişmesi için bizimle beraber büyük gayret gösteriyor. Ziyaretin Türkiye-Irak ticaretine olumlu katlılar vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. - BAĞDAT