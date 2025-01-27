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Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye ve İran Arasındaki Ticaret Hacmi 30 Milyar Dolar Hedefleniyor

Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye ve İran Arasındaki Ticaret Hacmi 30 Milyar Dolar Hedefleniyor
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İran'ın Yol ve Şehir Planlama Bakanı ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin Van'daki Kapıköy gümrük kapısını modernleştirerek ticaretin artırılmasına yönelik beklentilerini dile getirdi. İki ülke arasındaki ticaretin orta vadede 30 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İran'ın Yol ve Şehir Planlama Bakanı ile yaptığı görüşmenin ardından, "Türkiye olarak Van'daki Kapıköy, gümrük kapımızı modernleştirerek ticaret geçişine de açılması konusunda beklenti içindeyiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İran'ın Yeni Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık'la Karma Ekonomi Komisyonu (KEK) toplantısı çerçevesinde bir araya geldi. Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 buçuk saat süren toplantının ardından Bakan Bolat ve Sadık, iki ülke arasındaki ticari iş birliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İki ülke arasındaki ticareti orta vadede 30 milyar dolara yükseltme konusunda bir hedef ortaya koyuldu"

Burada konuşan Bakan Bolat, 6 hafta önce, Tahran'da yine iki gün süren heyetler arası Karma Ekonomi Komisyonu'nun 29'uncu dönem toplantısını başarıyla tamamladıklarını ve mutabakat zaptını imzaladıklarını hatırlattı. Bolat, "Bu anlaşmada ticaret, gümrük, tarım, yatırım, finans, ulaştırma, turizm sektörlerinde işbirliğinin arttırılmasını, ticaretin arttırılmasını kapsıyordu. Biliyorsunuz her iki ülkenin değerli Cumhurbaşkanları, iki ülke arasındaki ticareti orta vadede 30 milyar dolara yükseltme konusunda bir hedef ortaya koymuşlardı. Karma Ekonomi Komisyonu eş başkanları olan biz bakanlar ve kurmaylarımız da özel sektörlerimizle beraber bu hedefi gerçekleştirme konusunda azami gayret ve çalışma gösteriyoruz" açıklamasında bulundu.

" Türkiye'den İran'a dış ticaretimiz yaklaşık 500 milyon dolarlık bir artış kaydetmiş oldu"

Türkiye ile İran'ın karşılıklı ticaretinin 2024 yılında önemli bir artış gösterdiğini belirten Bolat, "Bu anlamda tabii Türkiye'den İran'a dış ticaretimiz bizim rakamlarımıza göre yaklaşık 500 milyon dolarlık bir artış kaydetmiş oldu. Bu ticarette dengeli ticaret. Bu ticarette dengeli ticaret. Bu ticarete doğru yakındır. Daha fazla artmasını diliyoruz. Diğer taraftan Türk yatırımcıların kardeş ülke İran'da 2 milyar doların üzerinde yatırımları bulunmaktadır. Bu yatırımlar da İran'da üretim istihdam anlamında faydalı olmaktadır. Türkiye açısından da yatırımlar arttıkça ticaretin daha da arttığını, hızlandığını karşılıklı olarak görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Van'daki Kapıköy, gümrük kapımızı modernleştirerek ticaret geçişine de açılması konusunda beklenti içindeyiz"

Turizm konusunda Türkiye'de yılda 2,5 milyon civarında İranlı turistleri ağırlandığını söyleyen Bolat, "Ulaştırma alanında yine iki ülke bakanlıkları arasında ortak komiteler düzenli olarak toplanmakta ve karşılıklı meselelerini ele almaktadırlar. Biz Türkiye olarak Van'daki Kapıköy, gümrük kapımızı modernleştirerek ticaret geçişine de açılması konusunda beklenti içindeyiz. İran tarafında yapılacak bazı düzenlemelerle inşallah yakın zamanda o da başarılacaktır. Benzeri bir şekilde Sarısu Sınır Ticaret Merkezi'nin de inşaatını biz tamamladık. İran tarafından da bu konuda açılış konusunda bir aksiyon bekliyoruz. KEK Eş Başkanı olan İran Yol ve Şehircilik Bakanı Farzane Sadık hanımefendi ve değerli heyetini ülkemizde ağırlamaktan, ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Şimdi Ticaret Bakanlığımızda, biraz sonra da Ulaştırma Bakanlığımızda konuları karşılıklı olarak ele alıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Sadık: "Engellerin kaldırılması konusunda mutabık kaldık"

KEK toplantısını uzun bir aradan sonra 1 ay önce Tahran'da gerçekleştiğini ve kusa süre sonra Ankara'da mevkidaşı ile tekrar bir araya geldiklerini belirten Ferzane Sadık, "Toplantının düzenlenmesinden kısa süre sonra mevkidaşımla bir araya gelmemin özelliği, mutabık kaldığımız konuları ciddiyetle takip ettiğimizi gösteriyor. Bugün Türkiye Ticaret Bakanı ve değerli ekibi ile benim ve arkadaşlarımın bir araya geldiği toplantıda hem daha önce alınan mutabakatların üzerinden bir daha geçip kararlılığımıza vurgu yaptık hem de daha önce öngörülmüş 30 milyon dolarlık ticaret hacminin zeminine bir kez daha geçtik. Bugün görüşmelerimizde, bahsi geçen vizyonların önündeki engellerin kaldırılması konusunda mutabık kaldık" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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