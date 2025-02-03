Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayında dış ticarete çifte rekor yakalandığını söyledi

Ocak ayı dış ticaret verileri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve diğer ilgililerin katılımıyla Trabzon'da düzenlenen toplantıyla duyuruldu.

Ticaret Bakanı Bolat, verileri Trabzon'da açıklıyor olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türkiye Yüzyılı'nı Ticaretin Yüzyılı yapmak üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon kapsamında, yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı artırma, dış ticaret açığı ile cari açığı sürdürülebilir şekilde azaltma hedefleri doğrultusunda, dengeli ekonomik büyüme ve halka refah artışı sağlamak üzere büyük gayretle çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin her tarafında eserler, hizmetler yaparak, Türk halkının yaşam standartlarını yükseltme hedefinde olduklarına işaret eden Bolat, dünyanın son yıllarda zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

"EKONOMİMİZ SON 17 ÇEYREKTİR BÜYÜYOR"

Bolat, bu çerçevede dünya ekonomisinde, ticaretinde bir durgunluk olduğuna dikkati çekerek, dünya ticaretinde büyüme oranının tarihsel ortalamaların altında kaldığını aktardı.

Bakan Bolat, 2023'ten bu yana ülkelerin oldukça büyük bir mücadele verdiğini belirterek, şunları kaydetti: ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'e karşı uygulamaya başladığı ilave gümrük vergisi artışları ve buna karşı alınan misilleme tedbirleri dünya ticareti açısından belirsizlik ve karışıklık anlamında risk unsuru barındırmakta. Bu zorlu konjonktürde dahi ülkemizde uygulanan ekonomik programın olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Pandeminin ilk ortaya çıktığı 2021 yılında dahi büyümeyi başaran Türkiye ekonomimiz 2024'te ilk 9 ayda da yüzde 3,2 oranında büyüme sağlamayı başardı. Böylece Türkiye ekonomisi son 17 çeyrektir aralıksız büyüme trendini sürdürmekte ve 2024'teki ilk 9 aylık yüzde 3,2 büyümenin 1,9 puanlık katkısı net mal ve hizmet ihracatından gelmektedir. İhracatçılarımız Türkiye'nin ekonomik büyümesine büyük katkı vermekte.

"2024'TE E-İHRACATIMIZIN DEĞER OLARAK TOPLAMI 6,4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Geçen yılki dış ticaret başarıları hakkında bilgi veren Bolat, Türkiye'nin mal ihracatında dünya toplam ihracatından aldığı payı yüzde 1,08'e, hizmetler ihracatındaki payını da yüzde 1,35'e yükseltmeyi başardığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Mal ihracatı olarak baktığımızda 31 vilayetimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 55 vilayetimizde ihracatımızı artırdık. İhracatçı firma sayımızda büyük bir artış yaşandı, 180 bin 544'e yükselttik. İlk kez ihracat yapan firmalarımız toplam ihracatımıza 7 milyar dolar katkı sağladı. 220'den fazla ülkeye/bölgeye 12 bin 806 ürün ihraç ettik. 61 ülkeye, 7 coğrafi bölgeye rekor ihracat gerçekleştirdik. 2024 yılında 1 milyar doların üstünde ihracatı gerçekleştirilen fasıl-başlık sayısı 53 oldu. Fasıllara göre ihracatta 41 fasılda tarihin en yüksek ihracatını yapmayı başardık. 2024 yılında orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payı yüzde 41,1'e yükseldi. İhracatımızın yüzde 94,1'i sanayi ürünleridir. E-ticarete geçilen süreçte e-ihracatımızın değer olarak toplamı 6,4 milyar dolara ulaştı, toplam ihracattaki payı yüzde 2,7 oldu."

"2025 YILINA İHRACATTA ÇİFTE REKORLA BAŞLADIK"

Bakan Bolat, "2025 yılına ihracatta çifte rekorla başladık. Ocak ayında çifte rekor geldi. İlk rekorumuzu ocak ayı mal ihracatımızda gerçekleştirdik. Tarihin en yüksek ocak ihracatımız 21,2 milyar dolara yükseldi. Bu, yüzde 5,8'lik artışa tekabül etmekte." dedi.

ABD seçimlerinin ardından iş başına geçen hükümetin tarifeleri güçlü bir şekilde kullanacağının anlaşıldığına dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti: Nitekim Kanada ve Meksika'ya yüzde 25, Çin'e yüzde 10 olmak üzere ilave tarife düzenlemesi devreye konulmuştur. Bu ve benzeri misilleme tedbirleri karşısında biz de ülke olarak, ülkemizin menfaatlerini korumak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Avro-dolar paritesinde dolar lehine bir gelişme gözlenmekte. Türkiye'nin ihracatının yüzde 50'sinden fazlasının Avrupa bölgesine yapıldığını düşündüğümüzde, geçen yıl ocak ayında ortalama 1,09 olan parite bu yıl ocak ayında 1,04'e gerilemiştir. Bu gerilemenin bize dolar bazında yaklaşık 484 milyon dolar kayıp getirdiğini ifade etmek isterim.

"SON 20 AYIN 13'ÜNDE AYLIK İHRACAT REKORLARINI KIRDIK"

Ömer Bolat, "Son 20 ayın 13'ünde aylık ihracat rekorlarını kırdık. Ocak ayında mal ithalatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 oranında artış ile 28,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Sevindirici olan, genelde 2 yıl önce özellikle aylık 30 milyar dolar ve üstünde gerçekleşen ithalat rakamımızı 30 milyar doların altında tutmayı başardık. İthalattaki artışta ekonomik faaliyetlerdeki canlanmanın etkisini de gözlemlemekteyiz. Nitekim ithalattaki artış önemli oranda, yüzde 68'i ara malı ithalatından kaynaklanmıştır. Toplam ithalattaki 2,7 milyar dolarlık artışın 1,8 milyar doları ara malı ithalatından gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Ocak ayında dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 artış ile 7,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dile getiren Bolat, ocakta ihracatın ithalatı karşılama oranının geçen yılın aynı ayına göre 3 puanlık bir azalışla yüzde 73,4 olduğunu söyledi.

"SON 20 AYIN 13'ÜNDE DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ AZALDI"

Bolat, verilerin sanayinin hızlandığını gösterdiğini bildirerek, "Son 20 ayın 13'ünde dış ticaret açığımız azaldı. Kırdığımız bir diğer rekor, yıllıklandırılmış mal ihracatımızda olmuştur. 2025 Ocak ayında son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız, 263 milyar dolara yükselmiştir. Hedefimiz her ay aylık ihracatta artış rekoru kırarak toplam ihracatımızı yükseltmeye çalışmak." diye konuştu.

Ocak ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ithalatının yüzde 2,2 azalışla 346,7 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Bolat, böylelikle mal ithalatında son 1 yılda 7,9 milyar dolar net düşüş sağlandığını söyledi.

Neticede yıllıklandırılmış dış ticaret açığının, geçen yılın aynı ayına göre 14,6 milyar dolar azalarak, son 1 yılda ocaktan ocağa 83,7 milyar dolara gerilediğini dile getiren Bolat, "2025 Ocak ayı itibarıyla ihracatımızın ithalatı karşılama oranı son 12 ayda yüzde 75,9'a yükselmiştir. 2024 Ocak itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,3 idi. Böylece dış ticaret açığımızda ve ihracatın ithalatı karşılama oranında önemli iyileşmeler sağlandı." bilgisini verdi.

"AB'YE İHRACATIMIZ YÜZDE 6,9 ORANINDA ARTTI"

Bakan Bolat, bölgesel ihracat verileri hakkında da bilgi verdi. Bu yıl ocakta en önemli ticaret ortaklarından AB'ye ihracatın yüzde 6,9 arttığını ve 8,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Bolat, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yıllıklandırılmış bazda baktığımızda ise paritedeki düşüşten en çok etkilenen ülke grubu olmasına rağmen, AB'ye yıllık ihracatımızın 109,1 milyar dolarlık rekor bir düzeye ulaştığını görüyoruz. AB'nin son 11 ayda dünyadan ithalatının yüzde 4,2 gerilediği bir ortamda, ülkemizin bu pazara ihracatının artıyor olmasının öneminin altını çizmek isterim."

Bolat, ocak döneminde en fazla ihracat yapılan ilk beş ülkenin ise sırasıyla Almanya, ABD, Birleşik Krallık, BAE ve Irak olduğunu bildirdi.