Ticaret Bakanı Bolat, Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısı için 'Bizim taraf hazır' dedi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısı'nın açılması noktasında Türkiye'nin hazır olduğunu belirterek, "Karşı taraf tarla, o yüzden gümrük açılamıyor." dedi.

Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Piyasalarda istikrarın sağlanması ve tüketicilerin korunması amacıyla ürün güvenliği ve piyasa gözetimi konularında yürütülen düzenlemelerle piyasada ciddi bir istikrar sağlandığını belirten Bolat, tüketicilerin yapılan düzenlemelerden duydukları memnuniyeti kendilerine ilettiğini ifade etti.

Bolat, fahiş fiyata yönelik rutin ve sürekli denetimlerin hiçbir zaman kesilmediğine dikkati çekerek, aykırılık durumlarında verilen cezaların Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderildiğini ve kamu alacaklarının takibi çerçevesinde gerekli işlemlerin yapıldığını aktardı.

Kadın kooperatifleri konusunda ciddi düzenlemeler yapıldığını dile getiren Bolat, "2021'den bu yana kadın kooperatiflerine hibe desteği sağlıyoruz. İlk kurulduklarındaki yatırım amaçlı başvurularında hibe desteğini 1 milyon liraya çıkardık. Personel istihdamında da bir yıl boyunca iki personel için hibe desteğini 840 bin liraya yükselttik. Fuarlara katılımda ise 150 bin liraya kadar hibe desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu yıl üretimde çok büyük bir artış oldu ve limon fiyatları geriledi"

Bakan Bolat, limonda geçen yıl yaşanan fiyat artışının şubat ve nisan aylarındaki aşırı dondan kaynaklandığına dikkati çekerek, aldıkları her kararda sektörle gerekli görüşmeleri yaptıklarını söyledi.

Önceliklerinin ihracatı engellemek olmadığını ancak gerekirse ithalat düzenlemesi yapılabildiğini belirten Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Limonla ilgili yaklaşık 1,5 yıl önceki bir günlük karar sürecinde bütün limon üreticileri ve ihracatçıları geldiler, 'Biz fiyatların 60 liradan yukarı çıkmamasını sağlayacağız, söz veriyoruz, taahhüt ediyoruz' dediler ve biz o gün kararı kaldırdık. Don nedeniyle yaşanan üretim azlığından ötürü maalesef pazarlarda ve marketlerde 200 liraya yakın limon fiyatlarıyla karşılaşıldı. Bu yıl ise üretimde çok büyük bir artış oldu ve limon fiyatları geriledi."

Bolat, geçen hafta Hatay, Mersin, Adana ve Antalya'dan üretici ve ihracatçılarla görüştüklerini ifade ederek, görüşme sonrasında tarafların memleketlerine memnuniyetle döndüklerini söyledi.

Dünya ticaretinde tarım ürünlerine doğrudan veya açıktan sübvansiyon vermenin yasak olduğunu anımsatan Bolat, "Böyle bir durumda genel kural gereği Türkiye cezalandırılır. Bu sebeple kendilerine farklı yöntemlerle destek oluyoruz. Milli Savunma, İçişleri, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarımızın arz fazlası olan ürünleri yoğun şekilde satın almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Görev süremiz içinde elma, narenciye, portakal, patates ve soğanda bu alımları organize ettik, bu sene de aynı gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

"Antalya'da ikinci serbest bölge konusunu ele alacağız"

Bolat, Bulgaristan sınırında bekleyen tırlara ilişkin bir soru üzerine, tırların varış noktasının normalde İran olduğunu, daha önce de benzer durumlar yaşandığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"İran bu tırları kabul etmeyince araçlar Türkiye topraklarında sahipsiz kalıyor, tasfiyeye gitmek zorunda kalıyor ve şoförler araçları bırakıp gidiyor. Bu noktada ülkemizde sahipsiz tır olmaması açısından geçişlerini durdurduk. Bunlar kendisi eşya hükmünde transit geçmek için gelen araçlar. Gerekli teknik düzenlemeyi yapacağız."

Bakan Bolat, esnaf ve çiftçi borçlarının yapılandırılmasında süre uzatımı sağlandığını anımsatarak, "Faizlerin düşürülmesi noktasında biz de Ekonomi Koordinasyon Kurulunda gerekli çağrıları ve girişimleri yapmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda Antalya'da ikinci serbest bölge konusunu da hem yerel yetkililerle hem de Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğümüzle ele alacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin dünya ticaretindeki payını yükselttiklerini dile getiren Bolat, küresel ticarette ise son yıllarda yaşanan olumsuz gelişmelere işaret etti. Bu nedenle Rusya, Ukrayna ve İran'a ticarette zorlandıklarını kaydeden Bolat, nisan ayında başlattıkları transit vize rejimiyle Körfez ülkelerine ihracatı artırdıklarını söyledi.

"Türk malının kalitesi, marka değeri, teknolojik düzeyi çok iyi"

Bakan Bolat, gümrük kapılarında yürütülen çalışmalara işaret ederek, Yayladağ Gümrük Kapısı'nı modernleştirmeye yönelik faaliyetlerin devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda istekli olduğunu aktaran Bolat, şöyle devam etti:

"Suriye tarafının da istekli olması gerekiyor. Bundan 2 ay önce Suriye Gümrükler ve Limanlar İdaresi Başkanı Kuteybe Bedevi ile görüşmemizde 'bu yıl sonuna kadar biz hazır olmayı planlıyoruz, çalışıyoruz' dedi. Mürşitpınar Gümrük Kapısı içinse 'biraz sonra' ifadesini kullandılar. Nusaybin için bizim taraf hazır, karşı taraf tarla, o yüzden gümrük açılamıyor. Onları biz zorluyoruz. Nusaybin açıldığı zaman hem Suriye'ye hem Irak'a giriş olacak. Cilvegözü Gümrük Kapısı'nı genişlettiklerini söylediler, yine yıl sonu hedefini verdiler. Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nın kapatılması kararı, Suriyelilere ait. Bizim ikna çabalarımızla şu anda 6 gümrük kapısı açık olarak devam ediyor."

Bolat, Akçakale Gümrük Kapısı'nda yatırım yaptıklarını ve genişletme çalışmaları yürüttüklerini, Derecik ve Esendere gümrük kapılarında ise kapasitenin arttığını bildirdi.

Türk tırlarının geçen hafta Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan İran'a gitmeye başladıklarını anlatan Bolat, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda da yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla kapasitenin artacağını belirtti.

Bolat, Türkiye'nin gümrüklerindeki bu çalışmaların yanı sıra karşı ülkenin gümrük yönetiminin de gerekli altyapıyı hazırlamasının önemli olduğuna işaret etti.

Türk malının imajının tüm dünyada oldukça iyi seviyede olduğuna dikkati çeken Bolat, "Türk malının kalitesi, marka değeri, teknolojik düzeyi çok iyi. Biz teknolojik ürünlerde de ciddi bir atak yaptık. Makine ürünlerinde Türkiye, dünyada 'Almanya, İsviçre kalitesinde makine üreten bir ülke' algısına sahip oldu. Otomotivde de aynı şey var." diye konuştu.

Komisyonda, Ticaret Bakanlığının yanı sıra Rekabet Kurumu ile Helal Akreditasyon Kurumunun 2027 yılı bütçeleri kabul edildi.

Kaynak: AA