Ticaret Bakanı Bolat, döküm üretiminin 2025'te 2 milyon 300 bin ton olduğunu açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, " Türkiye'nin döküm sanayinde üretimi 2025 yılında 2 milyon 300 bin ton olmuştur. Bu üretimin değeri de 8 milyar euro seviyesindedir. Türkiye, döküm sektöründe 3 milyon tonluk üretim kapasitesiyle dünyada 7'nci Avrupa'da 2'nci sırada yer almaktadır" dedi.

Döküm sektörünün geleceği, teknolojik gelişmeler ve sürdürülebilir üretim başlıklarının ele alındığı 76'ncı Dünya Döküm Kongresi, 19-21 Ekim tarihlerinde İstanbul'da sektörün uluslararası temsilcilerini bir araya getirdi. Kongrenin kapanış programında Ticaret Bakanı Ömer Bolat katılımcılara hitap etti. Bolat yaptığı konuşmada, döküm sektörünün stratejik önemine, Türkiye'nin üretim ve ihracat kapasitesine ve küresel ekonomideki konumuna değindi.

Döküm sanayisinin stratejik sektörler açısından önemine değinen Bakan Bolat, "Otomotivden savunma sanayine, beyaz eşyadan havacılığa, enerjiden makine imalatına kadar pek çok stratejik sektörün temel girdisini döküm sanayisi sağlamaktadır. Türkiye'nin son 20-25 yıldaki kalkınma atağında, metale bağlı sektörler ana oyuncular olarak yer aldı. Türkiye bütün bu sektörlerde ilk 12 arasında yer aldı, bazılarında ise ilk 5'in içinde yer aldı" dedi.

"Türkiye'nin döküm sanayisi sektöründe üretim kapasitesi 3 milyon ton"

Türkiye'nin döküm sektöründeki üretim kapasitesi ve ihracat rakamlarına ilişkin bilgi veren Bakan Bolat, "Türkiye'nin döküm sanayinde üretim kapasitesi 3 milyon tondur. Toplam üretimimiz 2025 yılında 2 milyon 300 bin ton olmuştur. Bu üretimin değeri de 8 milyar avro seviyesindedir. 1 milyon 640 bin ton ihracatımız, 6,1 milyar avro tutarında ihracat rakamını oluşturmaktadır. Toplam üretimin miktar bazında yüzde 71'i, değer bazında da yüzde 76'sı ihraç edilmektedir" diye konuştu.

"Türkiye döküm sektöründe üretim kapasitesiyle dünyada 7'nci Avrupa'da 2'nci sırada"

Türkiye'nin dünya ve Avrupa döküm sanayisindeki konumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Bolat, "Türkiye, döküm sektöründe 3 milyon tonluk üretim kapasitesiyle dünyada 7'nci, Avrupa'da 2'nci sırada yer almaktadır. Döküm sanayimiz başta otomotiv endüstrisi olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, makine ve aksamları gibi birçok temel sanayi koluna girdi sağlamaktadır. Döküm sanayimiz 200'den fazla ülkeye ulaşan ihracat ağıyla ülkemizin üretim gücünü dünyaya yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomik büyüme ve dünya ticaretine ilişkin beklentileri de değerlendiren Bakan Bolat, "Uluslararası Para Fonu, küresel ekonomi için 2026 yılında yüzde 3,1'lik bir tahmin yapmaktadır. Geçen yıl büyüme yüzde 3,5 olarak tamamlanmıştı. Dünya Ticaret Örgütü de bu yıl için ticaret artışına ilişkin tahminlerini güncelledi. 2025 yılında yüzde 4,9 olan ticaret artışının bu yıl için yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor" şeklinde konuştu.

"Türkiye, satın alma gücü paritesine göre dünyanın 11'inci büyük ekonomisi konumuna ulaştı"

Türkiye'nin küresel ekonomideki sıralamasına ve ekonomik büyüklüğüne ilişkin de konuşan Bolat, "Türkiye, dünyanın satın alma gücü paritesine göre 11'inci büyük ekonomisi konumuna ulaştı. 2003 yılında 18'inci büyük ekonomiydik. Cari fiyatlar ve cari döviz kurları temelinde ise 2003'te dünyada 21'inci büyük ekonomiyken geçen yıl itibarıyla 16'ncı sıraya yükseldik. 1,7 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaştık. 2002'de 238 milyar dolardı, 7 kattan fazla dolar bazında artış gerçekleşti. Son 16 yıl Türkiye kesintisiz olarak büyümüştür. Son 23 yılda yıllık reel ortalama büyüme yüzde 5,35'tir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin büyümesinde etkili olan unsurlardan da bahseden Bolat, "Bu büyümeye ekonomik reformlar, arz ve tedarik zincirlerinin Batı sanayileriyle entegrasyon sağlaması ve ihracata dayalı büyüme modeli katkı sağlamıştır" diye konuştu.

Türkiye'nin dış ticaret hacmi ve ihracatın milli gelir içindeki payına ilişkin bilgi veren Bolat, "Türkiye bir dış ticaret ülkesidir. 283,7 milyar dolarlık mal ihracatına 125 milyar dolarlık hizmet ihracatını eklediğimizde, geçen ay yıllıklandırılmış 409 milyar dolarlık ihracatımız vardı. İhracatımızın milli gelirdeki payı yüzde 25'tir. İthalatımızla birlikte mal ve hizmet ihracatımızın toplamı 860 milyar dolardır. 1,7 trilyon dolarlık milli gelirimizi bu rakama böldüğümüzde Türkiye milli gelirinin yarıdan fazlasının dış ticaretten elde edildiğini görmekteyiz. Dünya ile kazan-kazan temelinde bir ticaret ilişkimiz bulunmaktadır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı