Tekstil sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olan Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı başladı.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) öncülüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Texhibition İstanbul, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla 10'uncu kez kapılarını açtı.

Fuar, 500'e yakın Türk ihracatçısını, 125 ülkeden 25 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyle buluştururken katılımcı firmalar dokuma, örme, iplik, aksesuar, denim, broderi/nakış, baskı ve suni deri kategorilerindeki ürünlerinden oluşan koleksiyonlarını uluslararası alıcılara sunuyor.

Fuarın açılışında konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Texhibition İstanbul'un sıradan bir ticaret buluşması olmaktan çıktığını belirtti.

Sektörün tedarik zincirleri, jeopolitik gelişmeler ve maliyet baskıları nedeniyle fırsatların ve belirsizliklerin aynı anda yaşandığı bir dönemden geçtiğini söyleyen Avdagiç, "Dünya şartları, pazar ve müşteri beklentileri değişiyor. Bizim yapmamız gereken bu beklentileri karşılayacak ürünlerle, küresel rekabetin gerekliliklerini yerine getirmek ve pazar payımızı daha ileriye taşımak." diye konuştu.

Avdagiç, ülkede bu alanda faaliyet gösteren 60 bini aşkın işletme olduğunu, yaklaşık 900 bin kişiye istihdam sağlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tekstil sektörü Türkiye için yalnızca bir ihracat hikayesi değil, aynı zamanda istihdam ve toplumsal denge hikayesi. 2025'te 26 milyar dolara yaklaşan hazır giyim ve tekstil ihracatımız gerçekleşti. Bu yıl yatay seyir de olsa bu rakamı muhafaza ettik, yedi ay itibarıyla 15 milyar doları yakaladık. Temmuz ayında yüzde 5,5'lik artış olması büyük başarı. Sorunlarımız var ama sorunlarımızın esiri değiliz. Küresel talepteki dalgalanmaları, artan üretim ve işçilik maliyetlerini, finansmana erişim koşullarını ve döviz kuru hareketlerini yakından izliyor, gerekli tedbirlerin alınması için girişimlerimize devam ediyoruz."

Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan dijitalleşmeye kadar pek çok başlığın sektörü etkilediğine dikkati çeken Avdagiç, söz konusu düzenlemeleri sektörü bir üst lige taşıyacak itici güç olarak gördüklerini dile getirdi.

"Pazarlarımızı aynı şekilde korumaya devam edeceğiz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de gelecek dönemde fuarın kendi alanında dünyanın sayılı fuarları arasında yer almasını beklediklerini belirterek, "Tekstil sektörü, hazır giyim sektörüyle, sanayisiyle beraber ülkemizin en güzide, en güçlü, en büyük sektörlerinden biri. Bu anlamda ortaya koyduğumuz performans belli." diye konuştu.

Orta Vadeli Program'da da rekabetçilik, ihracat ve üretimin sıkça yer almasının sevindirici olduğunu söyleyen Gültepe, 2029'da mal ve hizmette 450 milyar dolarlık ihracat hedeflendiğini aktardı.

Gültepe, bu kapsamda çalışmaya, üretmeye, fuarlara katılmaya ve ticari heyetler düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, "(Texhibition İstanbul) Çünkü burası özellikle sektörümüzün sahneye çıktığı alan. 100'den fazla ülkeden alıcılar geliyor. Dolayısıyla pazarlarımızı aynı şekilde korumaya devam edeceğiz. Ben sektörün geleceğine bu kapsamda inanıyorum. Zor dönemin geride kaldığını düşünerek önümüzdeki dönemlerin çok daha iyi, rekabetçilik konusunda güçlü olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fuar, 11 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA