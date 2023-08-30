Tekstilde Temiz Üretim ve Temiz Su Uygulamaları Çalıştayı Gerçekleştirildi

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) organizasyonuyla Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta tekstilde temiz üretim ve temiz su uygulamaları çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya sektörde faaliyet gösteren firmalar katıldı. Çalıştayda, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sürdürülebilir tekstil stratejisi, atıksu yönetimi ve temiz üretim gibi konular ele alındı.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) organizasyonuyla Tekstilde Temiz Üretim ve Temiz Su Uygulamaları çalıştayı Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi.

İki ilde gerçekleştirilen toplantılara tekstil sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda firma katılım sağladı. Çalıştayın Gaziantep ayağının açılış konuşmasında söz alan TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı ve GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Yeşil dönüşüm için çalışmalarımızı GAİB bünyesinde hızlandırmış bulunuyoruz. Bugün ve yarın hem kamudan hem de akademi camiasından çok önemli uzmanlarla Tekstil sektöründe hem temiz üretim nasıl olur hem de su kaynağımızı en çevreci nasıl kullanabilirizi konuşacağız. Biliyorsunuz Avrupa Yeşil Mutabakatında son viraja yaklaşmış bulunuyoruz. Tekstil sektörümüz de bu yeni düzenlemelerden etkilenecek sektörler arasında yer almaktadır. Buraya gelen üyelerimize teşekkür ediyoruz. Lütfen buradan edindiğimiz bilgileri kendi tesislerimizde uygulayalım. Elimizden geldiğince çevreci ve yeşil bir dönüşümü ivedilikle hayata geçirelim" dedi.

"Avrupa Yeşil Mutabakatında son virajdayız"

Açılış konuşmasında söz alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Su ve Toprak Yönetimi Daire Başkanı Mehmet İşcen ise, "Ocak ayından itibaren yeni bir döneme başlayacağız. Firmalarımızın günlük uygulamalara bir an önce adapte olabilmesi Avrupa'yla olan ticaretin devamı için büyük önem arz ediyor. Bu sebeple bu çalıştayı organize eden GAİB'in değerli Yönetimine ve personellerine teşekkür ediyorum. Bizler de firmalarımızı bilgilendirmek için bu gibi çalışmaların içinde olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

GATHİB tarafından yoğun ilgiyle takip edilen etkinlikte kamu kesiminin temsilcileri ve akademisyenler sunum yaptılar. İlk olarak Ticaret Bakanlığı Uzmanlarından Elif Berrak Taşyürek tarafından "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sürdürülebilir ve Döngüsel Tekstil Stratejisi" sunumu gerçekleştirildi. Yapılan sunumda, Yeşil Mutabakatın getireceği fırsatlar ve tehditler aktarılırken, Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalara da değinildi. Günün ikinci sunumunda ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Şehir Plancısı Sema Aras tarafından "Tekstil Sektöründe Sürdürülebilir Atıksu Yönetimi ve Temiz Üretim" konusu ele alındı. Yapılan sunumda Bakanlık tarafından yürürlüğe konan günlük yönetmeliklerden ve yapılan çalışmalardan bahsedildi. Birinci bölümün son kısmında ise Gaziantep OSB Müdürlüğü'nden Atık Su Arıtma ve Çamur Yakma Tesisi Müdürü Meltem Polat tarafından "Yüksek İletkenlik İçeren Atık Suların Konvansiyonel Atık Su Arıtma Tesisinde Arıtımı" konulu sunum gerçekleştirildi. Çalıştayın ikinci kısmında ise akademisyenler tekstil üretiminde çevreci yaklaşımlar, su ve atıksu kullanımına ilişkin sunum ve değerlendirmelerde bulundular. Gebze Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bülent Keskinler ve Prof. Dr. Ahmet Karagündüz, İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Selçuk, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hayrettin Güçlü İnsel ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Kitiş'in sunumlarının ardından KOSGEB tarafından Yeşil Dönüşüme yönelik verilen Finansman Destekleri sunumu gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören çalıştay soru-cevap kısmının ardından sona erdi. - GAZİANTEP