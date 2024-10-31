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TEKSİF'ten Hugo Boss Türkiye'ye Protesto

TEKSİF'ten Hugo Boss Türkiye'ye Protesto
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Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF), çalışanların sendikaya üye olmalarının engellendiği ve işten çıkarıldığı iddialarıyla Hugo Boss Türkiye'yi protesto etti. İzmir'deki Almanya Başkonsolosluğu önünde düzenlenen eylemde, işten çıkarılan sendika üyeleri ve çalışanlar bir araya geldi.

Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF), çalışanların sendikaya üye olmalarının engellendiği ve üye olanların işten çıkarıldığı iddiasıyla Alman menşeli Hugo Boss Türkiye Tekstil AŞ'yi protesto etti.

TEKSİF üyesi Hugo Boss Türkiye çalışanları ve işten çıkarılanlar, Balçova ilçesindeki Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosluğu önünde bir araya gelerek döviz ve sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

Basın açıklaması yapan TEKSİF Genel Sekreteri Mehmet Kafa, işten atılan sendika üyelerinin sesi olmak için toplandıklarını belirtti.

Çalışanların sendikaya üye olmalarının mobbingle engellendiğini, üye olanların işten çıkarıldığını öne süren Kafa, "Hugo Boss Türkiye yönetimine, 'insanları rahat bırak' dedik. Sendikalı oldukları için, anayasal haklarını kullandıkları için, kanunsuzca 'işten çıkartma' dedik ama ne yazık ki Hugo Boss Türkiye yönetimi, hala sendikalı olan işçilere zulme devam ediyor. Buradan, Almanya Başkonsolosluğu önünden, sizlere bir kez daha sesleniyorum. Çalışanlarınıza karşı insanlık suçu işlemekten artık vazgeçin. Ulusal ve uluslararası kanunlara uyun." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından başkonsolosluk binası önüne siyah çelenk bırakıldı, TEKSİF Genel Başkanı Nazmi Irgat'ın Hugo Boss Türkiye yönetimine yazdığı mektup, görevlilere teslim edildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Ekonomi
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