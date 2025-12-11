Selçuk Bayraktar, Take Off İstanbul'da konuştu Açıklaması

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, gelecek yıl TEKNOFEST'in 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da düzenleneceğini söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde düzenlenen girişimcilik zirvesi Take Off İstanbul 2025, ikinci gün etkinliklerinin ardından sona erdi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen "Girişimcilik Direniştir" paneline katılan Selçuk Bayraktar, Baykar'ın dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olduğunu söyledi.

Bayraktar, gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ettiklerini vurgulayarak, "37 ülkede hava aracımız var. Dünya ihracat pazarının yüzde 60'ı Baykar'da. Yüksek teknolojili, yüksek katma değerli çalışan 8 bin kişilik kocaman bir aileyiz." diye konuştu.

KIZILELMA'nın son dönemde dünya havacılık muharebesinde çağ açacak uçuş gerçekleştirdiğini anımsatan Bayraktar, "Dünya havacılık tarihinde ilk defa bir insansız savaş uçağı, görüş ötesi bir hedefi kendi radarı ile kilitleyerek havada vurdu. Bir anlamda yeni havacılık tarihinin kapılarını açtı. Bunu kendi uçağımızla, kendi radarımızla ve kendi füzemizle yaptık. Dünya havacılık muharebesinin devrimini gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

"Küresel konumlama sistemi inşa etmeye çalışıyoruz"

Uzay girişimleri Fergani'nin çalışmalarına da değinen Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an 130 kişilik yürekle çalışan bir mühendislik ekibimiz var. Bir anlamda gök kubbemizdeki pencereyi biraz daha öteye taşımaya çalışıyorlar. Küresel konumlama sistemi inşa etmeye çalışıyoruz. En son yörünge transfer aracımızı attık. Yörünge transfer araçları, bir yörüngeden sizi daha üst bir yörüngeye çıkartıyorlar. Alçak yörüngedeki uydular, Starlink Projesi ile epey popüler oldu. Yakın Yörünge İnterneti Projesi, geleceğe damgasını vuracak. Halihazırda dünyada da bu alanda bir yarış var. Bunun yanında küresel konumlama sistemleri, bağımsızlığımız açısından çok kritik çünkü küresel konumlama sistemlerini karıştırabiliyorsunuz veya kandırabiliyorsunuz. Düşünün ki arabanızla bir yere seyahat ediyorsunuz, sizi bambaşka bir yerde gösterebiliyor. Dünyada en çok karıştırmalara maruz kalan bölgelerinden bir tanesindeyiz. Savunma sanayisi için de çok kritik bir şey bu."

Uluğ Bey için çalışmalar sürüyor

Selçuk Bayraktar, dünyada farklı ülkelerin konumla sistemlerinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Biz de kendi kaynaklarımızla, bir anlamda yüksek teknoloji ihracattan elde ettiğimiz kaynaklarla bu sistemleri inşa etmek adına Fergani isimli girişimimizi kurduk. Karaya hükmetmek için denizlerde, denizlere hükmetmek için göklerde ve hepsine hükmetmek için uzayda varlık göstermeniz gerekiyor. Hepsi ancak bir bütün olarak çalışabiliyorlar. Bizim küresel konumlama sistemimizin ismi Uluğ Bey olacak." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda deney uyduları fırlattıklarını belirten Bayraktar, "Türkiye'nin artık uzaya çıkabilme istasyonu da var. Normalde okyanus kenarında olmak gerekiyor. Somali'de Türkiye'nin 30 kilometreye 30 kilometre bir alanı var. Okyanus kenarında kıyınız olduğunda ancak fırlatma araçlarını devreye alabiliyorsunuz yani uzay limanınız olmuş oluyor. Dünyada 12 tane böyle yer var. Bizim de gönül coğrafyamız olduğundan dolayı Somali'de uzay istasyonu olacak. İnşası devlet tarafından başladı. Roketsan da kullanacak. İnşallah biz de orada fırlatma aracımızı kullanma imkanı bulacağız." bilgisini paylaştı.

"Bilgi işlem gücümüz olacaksa bunun yolu nükleer enerjiden geçiyor"

Selçuk Bayraktar, enerji bağımsızlığının yeni dönemde önemli olduğuna dikkati çekerek, "Artık yapay zekadaki saniye başına yapılan işlemler konuşulduğunda 'Ne kadar enerjin var?' sorusu gündeme geliyor. Bu anlamda da bir girişim kurduk. Bilgi işlem gücümüz olacaksa bunun yolu nükleer enerjiden geçiyor. TEKNOFEST'te yarışma düzenliyoruz. Muazzam başvurular aldık. Amacımız, bu teknolojiyi geliştirecek insan gücünü yaratmak. En son yarışmaya 100'den fazla kardeşimiz, reaktör tasarlamak için başvurdular." diye konuştu.

Bayraktar, TEKNOFEST'in yeni yılda nerede düzenleneceğine ilişkin soru üzerine de etkinliğin 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da yapılacağını açıkladı.