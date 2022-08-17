Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 134,8 Milyar Dolara Yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; haziran sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,9 oranında artışla 134,8 milyar dolar oldu. Vadesi bir yıldan az kalmış dış borç miktarı ise 182,5 milyar dolar düzeyine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; haziran sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,9 oranında artışla 134,8 milyar dolar oldu. Vadesi bir yıldan az kalmış dış borç miktarı ise 182,5 milyar dolar düzeyine çıktı.

TCMB, haziran ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini bugün açıkladı. Buna göre; haziran sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,9 oranında artışla 134,8 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,9 oranında artarak 56,0 milyar dolar olurken diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12,0 oranında artarak 49,4 milyar dolara yükseldi.

BANKALARIN YURT DIŞINDAN KULLANDIKLARI KISA VADELİ KREDİLER ARTTI

Merkez Bankası verilerine göre; bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 yıl sonuna göre yüzde 0,1 oranında artarak 11,1 milyar dolar oldu.

YURT DIŞI YERLEŞİKLERİN TL CİNSİNDEN MEVDUATLARI GEÇEN YIL SONUNA GÖRE YÜZDE 15,2 ORANINDA ARTTI

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,0 oranında artarak 15,9 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 16,1 oranında artışla 18,1 milyar dolar oldu. Ayrıca yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları, geçen yıl sonuna göre yüzde 15,2 oranında artışla 10,9 milyar dolara çıktı.

KAMU BANKALARININ KISA VADELİ BORCU 2021 YILINA GÖRE 24,8 MİLYAR DOLAR OLDU

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 14,4 oranında artarak 44,4 milyar dolara yükseldi. Borçlu bazında incelendiğinde; tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 yıl sonuna göre yüzde 11,8 oranında artarak 24,8 milyar dolar olurken özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 9,9 oranında artarak 80,6 milyar dolar oldu.

PARASAL OLMAYAN KURULUŞLARA OLAN BORÇLAR YÜZDE 10,4 ORANINDA ARTTI

Alacaklı bazında incelendiğinde; özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 11,4 oranında artarak 70,7 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 10,4 oranında artarak 63,7 milyar dolar oldu.

RESMİ ALACAKLILARA OLAN KISA VADELİ BORÇLAR 85 MİLYON DOLAR OLDU

2021 yıl sonunda 460 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2022 Haziran sonu itibarıyla 405 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar, 85 milyon dolar oldu.

KISA VADELİ DIŞ BORÇTA EN BÜYÜK DİLİM DOLARDA

2022 Haziran sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu, yüzde 46,2'si dolar, yüzde 25,5'i euro, yüzde 9,1'i TL ve yüzde 19,2'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

VADESİ BIR YILDAN AZ KALMIŞ DIŞ BORÇ MİKTARI 182,5 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Haziran ayı sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 182,5 milyar dolar düzeyine çıktı. Söz konusu stokun 17,6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde; toplam stok içinde, kamu sektörünün yüzde 19,2, Merkez Bankası'nın yüzde 16,1, özel sektörün ise yüzde 64,7 oranında paya sahip olduğu hesaplandı.